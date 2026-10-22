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天價行情被颱風吹亂？聯茂衝885元新高一度翻黑 成交值登台股第一

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
聯茂董座陳進財。聯合報系資料照
聯茂董座陳進財。聯合報系資料照

CCL大廠聯茂（6213）22日盤中衝上885元，改寫歷史新高，成交值更超越南亞（1303）、台積電（2330），躍居台股第一，不過光復節連假在即，加上颱風薔琵來襲，台股空壓增強，聯茂也一度翻黑，最低下探805元。在股價劇烈震盪之際，聯茂M9高階材料朝放量邁進、M10材料啟動送樣，加上高階CCL需求能見度延伸至2029年後，後續技術升級與出貨進展備受關注。

聯茂執行長蔡馨暳日前表示，公司已為今年營運高速成長做好產能與技術準備，預期成長態勢將延續兩、三年，高階CCL需求能見度更看至2029年以後。董事長陳進財則直言，目前最大的機會是「訂單做不完」，最大的挑戰是「原料拿不夠」，凸顯AI需求強勁與上游供應吃緊並存。

在高階材料布局方面，聯茂M9等級超低耗損材料已於2025年下半年通過主要美系AI GPU大廠及多家PCB廠認證，正朝放量生產邁進；更高階的M10無鹵超低損耗、低延遲材料IT-Q10GSE4也已送樣，進入客戶認證階段。隨著高速交換器傳輸規格從800G升級至1.6T，甚至3.2T，低損耗材料需求可望持續增加。

除AI伺服器與高速交換器外，聯茂也積極開發Low CTE系列高速材料，與多家HDI及載板PCB大廠進行送樣認證，布局共同封裝光學（CPO）商機。通用伺服器需求回溫及PCIe Gen 6平台升級，也有望帶動M7等級材料逐步放量；低軌衛星方面，聯茂透過泰國廠切入相關供應鏈，法人預期2027年第2季開始貢獻營收。

產能方面，聯茂積極擴充無錫與泰國廠，規劃2026年至2029年集團每年月產能依序提升至570萬、630萬、825萬及915萬張，為高階材料需求預作準備。

產業漲價動態也增添市場想像空間。陸系CCL龍頭建滔日前宣布，使用2116（含）以下薄型玻纖布的板料及PP調漲15%，為今年第八度調價；日系松下則將自2027年1月1日起調漲部分一般多層板用CCL價格200%。上游玻纖布、玻纖紗供應吃緊，加上AI與高速傳輸需求升溫，帶動市場關注CCL漲價、轉單及產品升級效益。

聯茂21日獲外資買超1,135張，22日盤中成交值衝上台股第一，但股價創高後翻黑，後續M9放量進度、M10認證結果及原料供應狀況，將是觀察營運動能與股價表現的重要指標。

聯茂 台股 颱風

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