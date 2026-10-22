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台股開高一度漲近450點！台光電亮燈漲停、台積電站回5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美股與台指期夜盤走強，帶動台股開高並一度大漲近450點，重返47,000點大關。聯合報系資料照
美股與台指期夜盤走強，帶動台股開高並一度大漲近450點，重返47,000點大關。聯合報系資料照

美股昨夜全面收高，台指期夜盤上漲469點，帶動台股22日開高上漲54.98點，報46,942.75點。隨後台積電（2330）開高站回5日線，台光電（2383）疾拉漲停，搭配欣興（3037）、聯發科（2454）、鴻勁（7769）、奇鋐（3017）等電子要角同步走揚，推升大盤漲點一度急拉至近450點、來到47,332.18點，重返47,000點大關。友達（2409）、主動中信台灣收益（00406A）、台玻（1802）交投熱絡。

美股昨夜全面收高，SpaceX亮眼財報及與特斯拉潛在合併消息帶動科技股反彈，那指上漲1.05%、費半指數勁揚1.97%，標普500指數連3日收紅，道指也上漲360點。台股ADR同步走揚，台積電上漲1.6%、日月光（3711）大漲4.02%、聯電（2303）漲0.76%。台指期夜盤上漲469點，收47,482點。惟中東局勢未明，油價仍處高檔，後續仍須留意變化。

盤面上，五大權值股僅鴻海（2317）開低在249.5元，其餘皆開高。其中，台積電開高元、報2,435元，聯發科開4,230元、台達電（2308）開1,640元、日月光投控開690元。

類股方面，玻陶、水泥、電子零組件、電腦設備等漲幅居前，塑化、食品、居家生活等相對疲弱。

回顧台股21日表現，集中市場指數上漲594.84點、收46,887.77點，成交值增至8,348.41億元。三大法人合計買超14.66億元，其中，外資買超22.39億元，投信買超127.99億元；自營商賣超（合計）135.72億元。

法人指出，SpaceX、美超微及Meta財報利多，加上外資終止連10日賣超、轉為買超22億元，有利台股延續反彈，惟指數攻上4萬7,000點後仍有解套賣壓，後續須觀察能否帶量站回10日線，進一步挑戰月線。

台股 台光電 漲停

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台積電ADR上漲1.6%三連漲 台指期上漲469點

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