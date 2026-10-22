新制勞退基金委外代操 台股500億資金活水來了

台股500億元資金活水來了，勞動基金運用局昨（21）日公告辦理新制勞工退休基金委外代操，預計擇優徵選五家受託機構，每家委託金額100億元，公告截止日為11月19日。

這是勞動基金今年以來第二次釋出資金活水。勞動基金運用局表示，此次規劃的委任類型為絕對報酬型，目標報酬率為年報酬率達證交所公告的近五年年底股票集中市場平均殖利率，加計500個基本點（即加計5％）。

以2026年為例，是以2021至2025年計算平均殖利率（約3.21%），加計500個基本點為目標報酬率（即8.21%），五年委託期間累計之目標報酬率至少約四成以上。

勞動基金運用局表示，AI應用持續發展，帶動半導體及相關產業投資需求成長，因台灣具備完整產業供應鏈優勢，受惠AI等產業發展趨勢，國內經濟及上市櫃公司營收與獲利持續成長，基本面穩健。

為掌握市場投資機會並兼顧風險分散，此次辦理絕對報酬型委任，希望透過受託機構專業投資管理及彈性操作策略，在不同市場情勢下持續創造穩健收益，並妥適控管下檔風險。

另為落實機構投資人永續投資策略，此次持續將投標業者執行永續投資情形納入遴選評分項目，希望協同受託機構共同發揮機構投資人影響力，引導企業重視永續經營。

勞動基金運用局表示，因應基金規模擴增，將依年度資產配置計畫，規劃辦理此次委託案，希望透過持續多元投資策略，分散基金投資風險，提升整體投資組合韌性，追求基金長期穩健收益，保障勞工經濟生活。

此案公告截止日為今年11月19日，符合投標資格業者可參與投標，共同提升基金長期投資效益。

勞金局今年5月曾公告新制勞退、勞保、國保基金今年首次委外代操，合計金額550億元，採相對報酬型，共遴選中國信託投信、安聯投信、統一投信、滙豐投信、摩根投信等五家業者。