信用交易 預判多空風向

政治大學財務管理學系教授陳鴻毅於臺灣證券交易所「觀點」撰文指出，從財務學術研究視角分析，信用交易不僅能反映不同參與者的多空預期與資訊優勢，更是觀察市場槓桿風險與流動性壓力的關鍵指標。

股票市場每日交易量龐大，投資人往往聚焦於股價與成交量，其實每日盤後公布的融資、借券、追繳與強制處分等信用交易數據，蘊含豐富的市場動向與資金流向訊號。

陳鴻毅分析，融資餘額上升常被解讀為散戶偏多、願意承擔風險，但背後也代表槓桿程度與流動性風險的累積。國際頂級財務期刊《The Journal of Finance》（2026）的研究即指出，當投資人帳戶接近追繳門檻時，賣股去槓桿的傾向將顯著提高，甚至會波及其他無辜股票的價格走勢。

相較之下，借券與放空數據則提供具前瞻性的偏空資訊。學術界長期觀察發現，部分放空者具備深厚的資訊蒐集與研究能力，高放空部位往往是負面資訊的代理變數；《Journal of Financial Economics》（2016）研究更證實，市場整體放空部位對未來整體市場報酬具有顯著負向預測力，顯示放空者常領先掌握基本面或企業現金流轉弱的端倪。

除多空意圖，信用交易最需戒備的是回檔時的資金壓力。當股價重挫導致維持率不足，融資戶面臨追繳甚至「斷頭」（強制處分）。這類拋售多源於資金壓力而非基本面惡化，短期內容易造成價格嚴重偏離合理價值；更棘手的是，強迫賣出引發更深跌幅、跌幅又引發更多斷頭，將形成自我強化的負向螺旋，使原本有限的衝擊被槓桿效應倍數放大。

陳鴻毅提醒，信用指標不宜單一解讀。融資增加可能是額度自然隨股價提高，借券增加也可能涵蓋套利或避險需求；投資人應將信用數據與市場報酬率、波動度及成交量進行交叉比對。

證交所已於9月23日推出的「台股儀表板」，正提供投資大眾一個直觀的視覺化分析利器。透過追蹤信用數據的變化速度、占流通股數比例，以及籌碼是否過度集中於特定個股或類股，搭配追繳處分數據，投資人將能更精準評估市場過熱程度與潛在反轉風險，在瞬息萬變的行情中做好風險控管。