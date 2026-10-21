快訊

強颱薔琵持續靠近！氣象署宣布晚間11時半發布海警 不排除明發陸警

薔琵颱風逼近風浪增強！蘇澳港工程吊車疑被大浪捲入海 人車下落不明

中東緊張暫降溫 台指期夜盤再衝一波

聽新聞
0:00 / 0:00

不只ABF載板！BT載板也受惠於漲價效應 高盛調高四檔台股目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

不只 ABF 載板，BT載板產品同樣將受惠於未來數年的漲價循環。高盛證券釋出報告指出，BT載板產業供需缺口持續擴大，將從今年的1%，擴大到2027年的11%，再放大到2028年的14%。在台廠中，高盛全面調高BT載板四雄的目標價

台股中，高盛首選南電（8046），目標價從2,500元上調到2,700元，景碩（3189）從1,125元上調到1,515元，臻鼎-KY（4958） 從925元上調到1,025元，都維持「買進」評等；欣興（3037）從1,220元微升到1,270元，維持中立評等，基於欣興逐步轉移部分BT載板產能。

高盛更新BT載板產業模型，相較於2021年的舊版本，考量到兩項主要因素。首先是記憶體載板需求穩健成長，2026-2028年的年複合成長率（CAGR）高達41%，占BT載板2026年整體潛在市場（TAM）的68%、占2027年的74%。至於整體BT載板TAM，在2026-2028年的CAGR為32%。

其次，產能成長率低於2020-2022年上一波周期，當時的CAGR為9%，這一波2026-2028年的CAGR則只有6%，原因是未來數季（甚至數年）主要亞洲供應商持續將BT載板產能轉移到ABF載板。

在報價方面，高盛表示，雖然BT載板2026年平均價格上揚10%，但預估臻鼎在2027年漲價26%、2028年漲15%；景碩在2027年漲價41%、2028年漲26%；南電在2027年漲價38%、2028年漲28%；欣興在2027年漲價32%、2028年漲27%。因此，從2026-2028年，這四家公司的BT載板獲利CAGR分別為46%、73%、75%、35%。

根據高盛的產業調查，mSAP 已成為 1.6T 光收發模組供應鏈中供給最受限制的關鍵環節。高盛預估，在年初以來產品價格已上漲 20%-30%後，未來12個月 mSAP 產品價格仍將再上漲至少10%-20%。臻鼎在mSAP 市占率領先，未來數年營收及獲利展望佳。

高盛 漲價 目標價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

009828掛牌一個多月規模破百億！AI推升ABF需求 大摩估漲價逾25％

不只 TPCA Show！景碩觸漲停、載板四雄齊衝5日線 材料缺口成焦點

ABF 載板漲幅優於預期 法人上修南電獲利預估值及目標價

台股反攻逾900點！聯茂、騰輝亮燈 PCB、載板強勢齊揚

相關新聞

不只ABF載板！BT載板也受惠於漲價效應 高盛調高四檔台股目標價

不只 ABF 載板，BT載板產品同樣將受惠於未來數年的漲價循環。高盛證券釋出報告指出，BT載板產業供需缺口持續擴大，將從今年的1%，擴大到2027年的11%，再放大到2028年的14%。在台廠中，高盛全面調高BT載板四雄的目標價。

折疊手機掀科技熱潮！美股定期定額「小額展開」掌握科技趨勢

每年科技新品發表總能吸引全球目光，近期折疊手機再掀科技話題，不僅展現創新技術的想像空間，也反映相關產業鏈的成長潛力。對投資人而言，除了關注新產品與功能升級，更希望能參與科技產業長期發展所帶來的投資機會。如同折疊手機在輕巧機身中展開更寬廣的視野，隨著美股碎股交易讓定期定額投資日益普及，投資人也能透過小額資金逐步布局全球科技龍頭企業，以更輕鬆的方式展開國際投資視野，掌握科技趨勢帶來的長線成長契機。

投資不只看科技股！摩根點名歐洲銀行、航太國防

高利率環境下，收益與成長機會正向多元資產及區域擴散。摩根投信指出，全球運輸、私募信貸殖利率均逾9%，亞太企業獲利成長預估也優於美國；展望2027年，除亞洲半導體外，歐洲銀行、航太與國防等題材亦值得關注，跨資產、跨區域布局成投資關鍵。

外資終止連10賣！三大法人僅買超5.68億元 台積電領軍台股收復5日線

台股21日由台積電（2330）領軍反彈，被動元件、PCB、光電等電子族群同步走揚，集中市場指數終場上漲594.84點，收46,887.77點，漲幅1.28%，重新站回5日線上，成交值回升至8,332億元。籌碼面則在外資止步連10個交易日來的賣超之下，三大法人小幅回補5.68億元。

利率升、股市未必跌！摩根解析2027投資新機會

美債殖利率走高、能源價格上漲，加上美國期中選舉逼近，市場雜音升溫，但摩根資產管理認為，利率和能源價格上升不代表股市必須修正，歷史數據也顯示，美國期中選舉並不會把股市帶向一致方向。

1元接手虧損24億晶圓廠 亞昕科技23日以120元登興櫃

從一家累積虧損24億元的晶圓廠，到毛利率站上四成、準備進軍資本市場，亞昕科技寫下企業轉型故事。亞昕科技將於23日以每股120元登錄興櫃，受惠特殊功率半導體需求成長、桃園與基隆兩廠整合效益，以及國際大廠新產品合作，經營團隊看好2027年營運將優於今年，挑戰成長新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。