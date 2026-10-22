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就市論勢／AI伺服器、被動元件 聚光

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

台股昨（21）日受台指期結算干擾，盤中一度遭逢賣壓、漲點收斂，但現貨收盤前仍見承接力道，終場收復5日線。外資持有大量期貨空單，無論屬於避險或套利，均可能放大市場震盪。

基本面方面，台灣9月外銷訂單1,142.1億美元，年增62.4%，連續兩個月突破千億美元，顯示全球電子與AI需求仍有一定韌性。市場同時關注AI資本支出、企業獲利與後續外銷訂單能否持續成長。對於外資短線賣超，應區分獲利了結、資產配置與產業前景惡化三種情況；若企業訂單及獲利預估未同步轉弱，股價回檔未必等同基本面反轉。

從盤面輪動觀察，資金開始重新留意營運具能見度的AI伺服器與零組件供應鏈，包括鴻海（2317）、緯創、緯穎；被動元件的華新科、高階載板與PCB的臻鼎，及電源管理與備援電池供應鏈的新盛力，也成為觀察重點。

至於聯發科，市場對手機業務與ASIC出貨節奏仍存在不同預估，因此除了題材空間，更應追蹤實際出貨、毛利率與獲利修正。第4季若要出現較持久行情，必須由題材推升逐漸轉為營收與EPS驗證。

投資建議

面對結算後行情，操作應以「汰弱留強、分批布局」為主軸。核心持股可優先選擇競爭優勢清楚、現金流穩健、獲利預估具成長性企業，再以適當資金保留回檔加碼的彈性。對於基期較低的AI伺服器、電源供應、被動元件及高階載板，可依估值和訂單能見度分批觀察；對漲幅已大、融資偏高或基本面尚未兌現個股，不宜因市場短線反彈便追高。

長線投資不代表忽略風險，也不代表每次回檔都必須加碼。尤其運用股票質借或槓桿型ETF時，須把融資利息、追繳風險與波動損失納入評估，避免將短線勝率視為保證。

現階段重點是持續驗證AI資本支出、台積及供應鏈獲利、外資籌碼與美國科技巨頭財報；當基本面與價格重新出現合理落差，才有利建立下一波行情的持股優勢。

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