櫃買三業務 KPI達標

櫃買中心副總經理李淑暖昨（21）日指出，櫃買中心今年關鍵績效指標（KPI）包括申請上櫃、興櫃、新增申請及登錄創櫃板均已達標，永續發展債券則是力拚年底前達標，未來也會持續力推AI供應鏈成為永續發展債券發行人。

今年來申請上櫃、興櫃家數分別為33家（KPI 27家）、73家（KPI 50家），新增申請及登錄創櫃板公司90家（KPI 85家），皆已達標。新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為25家及74家，25家新上櫃掛牌公司中，12家屬於核心戰略產業，包括二家綠電及再生能源產業、三家民生及戰備、三家資訊及數位、四家台灣精準健康。

永續發展債券今年來已發行32檔，發行金額939億元，尚有五家取得資格認可的發行人，櫃買中心表示，經密切瞭解年底前發行狀況，預期目標43檔應可達標，年度目標1,300億元也會盡力達成。未來除了國營事業，也會持續朝AI供應鏈努力。

關於「提升企業價值計畫2.0」（Power Up Plan 2.0）升級措施，市值達500億元以上且公司治理評鑑前5%的上市公司可於提升企業價值計畫中揭露發布年度起至其後三個年度內財測資訊。

櫃買中心表示，上櫃公司也希望比照同樣條件辦理，已提請主管機關核可中。目前公司治理評鑑5%公司有40家，市值500億元以上有14家，包括信驊、環球晶、世界、穩懋、元太、頎邦、欣銓、精材、中美晶、威剛、精測、聖暉*、寶雅*及長科*。

此外，櫃買搬遷議題，目前以富邦信義A25園區機率較高。預計租賃樓層21~25樓，原本在台電大樓的機房也會一起過去。不過雙方都還在洽談細節及走流程，尚未簽約。