投資不只看科技股！摩根點名歐洲銀行、航太國防

高利率環境下，收益與成長機會正向多元資產及區域擴散。摩根投信指出，全球運輸、私募信貸殖利率均逾9%，亞太企業獲利成長預估也優於美國；展望2027年，除亞洲半導體外，歐洲銀行、航太與國防等題材亦值得關注，跨資產、跨區域布局成投資關鍵。

資產配置方面，摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，高利率環境反而讓「收益」不再只有單一解方。目前全球運輸、私募信貸、全球非投資等級債券及亞洲非投資等級債券殖利率分別達到9.2%、9.0%、8.1%及7.7%，新興市場美元債亦達7.1%，投資人可透過不同資產尋找收益來源。

林雅慧補充，股票布局則應把視野從美國大型科技股向外延伸。市場共識預估，亞太（不含日本）企業獲利2026年可望年增68%，2027年仍有26%，均優於美國的分別年增32%及15%，亞洲因此仍是全球企業獲利的重要成長引擎。

林雅慧表示，分散更應落實到「產業」與「投資主題」。亞洲半導體仍受惠科技長期趨勢，但機會已逐漸向外擴散，歐洲銀行、航太與國防等題材亦愈來愈值得關注。面對2027年，投資人不妨從「押對一個市場」轉向「掌握多個成長與收益來源」，透過跨區域、跨產業與跨資產配置，提高投資組合面對市場變化的韌性。

預期未來12個月企業獲利成長率。資料來源：FactSet，MSCI，標準普爾，摩根資產管理。

註：所用美國、歐元區、日本、亞太（日本除外）及中國股票指數分別為標準普爾500指數、MSCI歐洲貨幣聯盟指數、MSCI日本指數、MSCI綜合亞太（日本除外）指數及MSCI中國指數。所用共識企業獲利預測為FactSet的曆年估計。過去的表現並非目前及未來績效的可靠指標。美國、歐元區、日本及中國的企業獲利成長以當地貨幣計值，而亞太（日本除外）的企業獲利成長以美元計值。截至2026年9月30日。