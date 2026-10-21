外資終止連10賣！三大法人僅買超5.68億元 台積電領軍台股收復5日線

台股21日由台積電（2330）領軍反彈，被動元件、PCB、光電等電子族群同步走揚，集中市場指數終場上漲594.84點，收46,887.77點，漲幅1.28%，重新站回5日線上，成交值回升至8,332億元。籌碼面則在外資止步連10個交易日來的賣超之下，三大法人小幅回補5.68億元。

統計三大法人21日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超 9.6億元，投信買超129.19億元；自營商則持續賣超（合計）133.11億元，其中自營商自行買賣賣超59.27億元、自營商避險賣超73.84億元。

盤面上，權值股成為大盤反彈的主要推手。台積電上漲15元、漲幅0.62%，收2,420元，貢獻大盤約120點漲點，但股價仍未站穩5日線；鴻海（2317）上漲3.52%，收250元，重新站回月線；日月光投控（3711）上漲3.64%，收684元，收復5日線；台達電（2308）上漲1.25%，收1,625元。五大權值股中，僅聯發科（2454）開高走低，下跌0.24%，收4,140元。

族群方面，被動元件股強勢反彈，華新科（2492）、金山電（8042）、鈞寶（6155）、天二科技（6834）、鈺鎧（5228）、光頡（3624）同步亮燈漲停，千如（3236）大漲逾8%，日電貿（3090）、雷科（6207）、國巨*（2327）等也上漲逾3%，禾伸堂（3026）漲2.64%。

ABF載板族群同步走揚。TPCA Show 2026進入第2天，AI先進封裝、玻璃基板及TGV（玻璃通孔）技術成為展會焦點，加上美系外資看好蘋果折疊機iPhone Duo供應鏈，景碩（3189）盤中觸及漲停1,035元，終場上漲6.88%、收1,010元；臻鼎-KY（4958）漲5.67%、收578元，欣興（3037）漲4.27%、收1,100元，南電（8046）漲2.68%、收1,340元。

光學股則受惠市場對CPO（共同封裝光學）題材的關注，玉晶光（3406）、GIS-KY（6456）、東捷（8064）收盤漲停，TPK-KY（3673）、大立光（3008）等同步走揚，帶動上市光電類股指數上漲3.5%。

此外，AI伺服器需求持續推升PCB用量與製程規格，供應鏈海外擴廠也帶動相關設備廠受惠。東台（4526）湧入高階PCB鑽孔設備訂單，股價攻上漲停38.05元、改寫7月底以來新高；大銀微系統（4576）漲5.91%、恩德（1528）漲3.67%，上銀（2049）也上漲2.5%。

而在科技股反彈之際，金融股也沒缺席。中信金（2891）上漲4.47%、收74.8元，國泰金（2882）、華南金（2880）、富邦金（2881）漲逾3%，永豐金（2890）、台新新光金（2887）、合庫金（5880）也上漲逾2%。