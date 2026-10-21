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利率升、股市未必跌！摩根解析2027投資新機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）。記者崔馨方／攝影
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）。記者崔馨方／攝影

美債殖利率走高、能源價格上漲，加上美國期中選舉逼近，市場雜音升溫，但摩根資產管理認為，利率和能源價格上升不代表股市必須修正，歷史數據也顯示，美國期中選舉並不會把股市帶向一致方向。

摩根資產管理指出，投資人更應關注收益與成長機會正在擴散。目前全球運輸和私募信貸的殖利率分別達到9.2%、9.0%，而全球非投資等級債券和新興市場美元債殖利亦可達8.1%%及7.1%%，追求收益的機會更廣；股票方面，亞太不含日本企業獲利預估2026、2027年分別成長68%及26%，連續兩年優於美國。

展望後市，除了亞洲半導體，歐洲銀行、航太與國防等新投資主題亦逐步浮現，面對更多元的投資機會，跨資產、跨區域與跨產業分散布局，將是掌握2027年市場機會的關鍵。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）指出，歷史經驗顯示，利率上升不必然伴隨股市下跌，儘管截至9月底，美國10年期公債殖利率已由2025年底的4.2%升至5.3%，但統計1997年至2026年的資料顯示，10年期美債殖利率變動與標普500指數報酬之間，曾隨不同經濟及利率周期呈現正相關，也出現過負相關，並不存在「利率上升、股市必跌」的固定關係。

能源同樣是市場關注焦點。許長泰表示，截至9月底，WTI原油每桶約90.42美元，汽油、柴油價格分別達每加侖4.43美元與6.41美元。能源價格上漲短線的確可能推升通膨壓力，因此投資人更應觀察其持續時間，以及是否進一步擴散至其他價格。

美國基準政府公債殖利率曲線。資料來源：FactSet，聯準會，摩根資產管理。截至2026年9月30日
美國基準政府公債殖利率曲線。資料來源：FactSet，聯準會，摩根資產管理。截至2026年9月30日

摩根 利率 殖利率

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