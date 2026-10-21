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1元接手虧損24億晶圓廠 亞昕科技23日以120元登興櫃

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
德微集團董事長張恩傑表示，即將登錄興櫃的亞昕科技正與一家大型國際功率元件業者合作開發超高電壓、大電流控制晶片，核心技術由亞昕自主掌握，營運和獲利成長可期。記者簡永祥／攝影
德微集團董事長張恩傑表示，即將登錄興櫃的亞昕科技正與一家大型國際功率元件業者合作開發超高電壓、大電流控制晶片，核心技術由亞昕自主掌握，營運和獲利成長可期。記者簡永祥／攝影

從一家累積虧損24億元的晶圓廠，到毛利率站上四成、準備進軍資本市場，亞昕科技寫下企業轉型故事。亞昕科技將於23日以每股120元登錄興櫃，受惠特殊功率半導體需求成長、桃園與基隆兩廠整合效益，以及國際大廠新產品合作，經營團隊看好2027年營運將優於今年，挑戰成長新高。

德微科技董事長張恩傑在主持亞昕科技興櫃前法說會表示，亞昕科技自2005年成立後，長期經營不善，累積虧損約24億元。2018年，德微經營團隊以象徵性1元承接原有設備、員工及業務，另斥資7.8億元取得廠房，展開艱辛改造。當時工廠僅能生產TVS晶片，設備、製程及產品組合均待調整，經營者甚至經常深夜進廠，與工程師工作到清晨。

經過一年半整頓，亞昕科技於2019年下半年開始送樣，2020年通過客戶驗證，恰逢全球半導體缺貨潮，營運逐步翻轉。2024年6月再接手敦南科技基隆廠，將桃園廠TVS製程與基隆廠多元分離式元件技術整合，擴大產品布局。

亞昕科技目前合併毛利率達41.85％，今年前八月累計每股稅後純益（EPS）達3.46元。亞昕科技總經理黃忠勇表示，亞昕科技第2季起客戶訂單明顯增強，下半年表現可望優於上半年，2027年則有更大成長空間。

張恩傑進一步補充，亞昕科技並未盲目追求8吋、12吋晶圓，而是以4吋、5吋及6吋特殊製程切入高附加價值市場。公司強調，部分特殊功率元件率先採用6吋製程，產品售價甚至超越部分8吋晶圓產品，展現利基市場競爭力。

此外，亞昕科技正與一家大型國際功率元件業者合作開發超高電壓、大電流控制晶片，核心技術由亞昕自主掌握，未來營收亦將歸屬亞昕。公司預期2027至2028年有機會逐步貢獻營收，長期潛在需求規模甚至可能超過基隆廠現有產量，相關產品毛利率具有約50％水準。

亞昕科技也積極開發高可靠度軍規產品，部分產品目標毛利率超過80％。隨國際客戶合作、集團封裝需求及特殊晶片布局同步推進，亞昕科技正從傳統成熟製程晶圓廠，轉型為高附加價值功率半導體供應商。

興櫃 晶圓廠 科技

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