1元接手虧損24億晶圓廠 亞昕科技23日以120元登興櫃

從一家累積虧損24億元的晶圓廠，到毛利率站上四成、準備進軍資本市場，亞昕科技寫下企業轉型故事。亞昕科技將於23日以每股120元登錄興櫃，受惠特殊功率半導體需求成長、桃園與基隆兩廠整合效益，以及國際大廠新產品合作，經營團隊看好2027年營運將優於今年，挑戰成長新高。

德微科技董事長張恩傑在主持亞昕科技興櫃前法說會表示，亞昕科技自2005年成立後，長期經營不善，累積虧損約24億元。2018年，德微經營團隊以象徵性1元承接原有設備、員工及業務，另斥資7.8億元取得廠房，展開艱辛改造。當時工廠僅能生產TVS晶片，設備、製程及產品組合均待調整，經營者甚至經常深夜進廠，與工程師工作到清晨。

經過一年半整頓，亞昕科技於2019年下半年開始送樣，2020年通過客戶驗證，恰逢全球半導體缺貨潮，營運逐步翻轉。2024年6月再接手敦南科技基隆廠，將桃園廠TVS製程與基隆廠多元分離式元件技術整合，擴大產品布局。

亞昕科技目前合併毛利率達41.85％，今年前八月累計每股稅後純益（EPS）達3.46元。亞昕科技總經理黃忠勇表示，亞昕科技第2季起客戶訂單明顯增強，下半年表現可望優於上半年，2027年則有更大成長空間。

張恩傑進一步補充，亞昕科技並未盲目追求8吋、12吋晶圓，而是以4吋、5吋及6吋特殊製程切入高附加價值市場。公司強調，部分特殊功率元件率先採用6吋製程，產品售價甚至超越部分8吋晶圓產品，展現利基市場競爭力。

此外，亞昕科技正與一家大型國際功率元件業者合作開發超高電壓、大電流控制晶片，核心技術由亞昕自主掌握，未來營收亦將歸屬亞昕。公司預期2027至2028年有機會逐步貢獻營收，長期潛在需求規模甚至可能超過基隆廠現有產量，相關產品毛利率具有約50％水準。

亞昕科技也積極開發高可靠度軍規產品，部分產品目標毛利率超過80％。隨國際客戶合作、集團封裝需求及特殊晶片布局同步推進，亞昕科技正從傳統成熟製程晶圓廠，轉型為高附加價值功率半導體供應商。