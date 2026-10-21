500億元台股活水要來了！ 新制勞退基金提撥委外代操

勞動基金運用局於21日公告，將辦理「新制勞工退休基金2026年度國內投資絕對報酬型委託經營」公開徵求受託機構，此次預計擇優徵選五家受託機構，每家受託金額為新台幣100億元，總委託金額共計500億元，委託期間為五年；公告截止日為11月19日。

勞動基金運用局說明，此次規劃之委任類型為絕對報酬型，目標報酬率為年報酬率達台灣證券交易所公告之近五年年底股票集中市場平均殖利率，加計500個基本點（即加計5％）。

以2026年為例，係以2021年至2025年計算平均殖利率（約3.21%），加計500個基本點為目標報酬率（即8.21%），五年委託期間累計之目標報酬率至少大約四成以上。

勞動基金運用局表示，隨著AI應用持續發展，帶動半導體及相關產業投資需求成長，因台灣具備完整產業供應鏈優勢，受惠於AI等產業發展趨勢，國內經濟及上市櫃公司營收與獲利持續成長，基本面穩健。

為掌握市場投資機會並兼顧風險分散，此次辦理絕對報酬型委任，期透過受託機構專業投資管理及彈性操作策略，在不同市場情勢下持續創造穩健收益，並妥適控管下檔風險。

另為落實機構投資人永續投資策略，此次持續將投標業者執行永續投資情形納入遴選評分項目，期協同受託機構共同發揮機構投資人影響力，引導企業重視永續經營。

勞動基金運用局表示，因應基金規模擴增，將依年度資產配置計畫，規劃辦理此次委託案，兼採相對報酬與絕對報酬策略，期持續多元之投資策略，分散基金投資風險，提升整體投資組合韌性，追求基金長期穩健收益，保障勞工經濟生活。

勞動基金運用局重視與受託機構之長期合作關係，該委任案預計擇優徵選五家受託機構，公告截止日為2026年11月19日，邀請符合投標資格之業者參與投標，為提升基金長期投資效益共同努力。