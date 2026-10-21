台股收漲594點站上5日線 台積電收高15元

台股21日收盤上漲594.84點、漲幅1.28%，終場以46,887.77點作收，成交量8,331億元；台積電（2330）收盤價2,420元，上漲15元，漲幅0.62%。

今日大盤指數站回5日均線，權值股除台積電貢獻漲點約120點之外，南亞（1303）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、富邦金（2881）、台達電（2308）、中信金（2891）、國泰金（2882）及南亞科（2408）等貢獻漲點較大；成交金額大且走高為：南亞、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）、台達電、欣興、國巨*（2327）、創意（3443）、緯創（3231）、華通（2313）及大立光（3008）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、台燿（6274）、富喬（1815）、華通、台虹（8039）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、台郡（6269）、今國光（6209）、緯穎（6669）及聯一光（3441）。

群益投顧表示，多頭持續積極作價積極，指數下探季線，下檔半年線支撐亦不遠，但相對基期壓力形成阻力，短線可能呈現半年線之上來回震盪、相對壓縮格局。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，AI 基礎建設、先進運算及半導體供應鏈持續投資，仍將為台股提供重要結構性成長動能。但鑑於部分成長產業前期股價表現強勁、評價面亦有所提升，預期後續市場及產業表現分化可能加劇，策略上個股篩選與多元化的投資組合配置將更顯重要。

廖本隆表示，就產業配置而言，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，有助於提升整體持股多元性，掌握資金輪動機會；成長型策略則廣泛布局半導體晶圓代工、先進封裝、記憶體、IC 設計、半導體設備、PCB、工業電腦及散熱等科技供應鏈，持續看好 AI 與運算需求持續成長。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人郭勁甫表示，市場仍關注聯準會後續利率政策、美國長天期公債殖利率走勢，以及地緣政治情勢對油價與通膨的影響，皆可能使市場波動維持較高水準。預期在高利率與高評價並存環境下，市場對企業獲利驗證更趨嚴格，資金將持續集中於營收與EPS成長能見度較高的AI相關企業，未來產業與個股表現將持續呈現分化格局。