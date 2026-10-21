台股反彈最高上漲962點 法人：台股回測季線有守 短線醞釀技術性反彈

你的薪水在全台灣上班族中究竟落在哪個級距？財經YouTuber「懶錢包」近日引述行政院主計總處「薪情平台」統計指出，若全年度總薪資達到54.6萬元，便剛好落在全體受僱員工的第50百分位數（薪資中位數）。 而年薪若突破100萬元，就已超越全台80%的受僱員工，穩居前20%的前段班。

2026-10-21 09:23