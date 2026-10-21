快訊

又見跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪遭假車禍撞傷 新北檢起訴5人求重刑

天降橫財！12星座「有望一夕暴富」排行 冠軍不愛慢慢存錢

洗衣加小蘇打更乾淨？達人示警洗衣機恐報銷：改用1神物去污除霉

聽新聞
0:00 / 0:00

台股反彈最高上漲962點 法人：台股回測季線有守 短線醞釀技術性反彈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數20日漲跌互見，以道瓊工業指數上漲1.0%最高，亞股的日韓股市也上漲，激勵台股21日開高，盤中最高上漲962點至47,254點。台積電（2330）盤中最高上漲20元至2,425元。

法人指出，昨日受到亞股走跌拖累，台股開低震盪走低，指數再次回探季線，終場下跌529點作收。盤面強勢類股為面板零組件、散熱、光學材料等族群。台灣9月外銷訂單持續成長，預期10月接單也可續升，加上晶圓代工龍頭股ADR上揚，台股短期盤勢醞釀技術性反彈。操作策略上，台股釀技術性跌深反彈，建議低接第4季營運成長、線型相對強勢、法人買超股；賣出線型相對弱勢、法人賣超股。做多可留意AI相關、IC載板及PCB材料股。短線避開弱勢的營建營造地產、橡膠輪胎股。

台股 法人 短線

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股開低後陷入震盪幾度翻紅 法人：美科技股回穩 台股醞釀跌深反彈

台股開高強彈近800點！台積電領軍五大權值股走揚 低軌衛星族群升空

AI題材降溫美股走勢分歧 法人：台股留意國際科技股賣壓

法人喊台股最壞已過、準備迎接11月行情 怎麼買看這裡

相關新聞

台股開盤一度大漲超過800點 法人建議可布局這三種族群

美國AI股回神，台積電開盤後上漲30元來到每股2435元的氣勢帶動下，台股開盤後大漲超過800點，重新站回47000點關卡之上，盤中最高接近47200點。

台股開高強彈近800點！台積電領軍五大權值股走揚 低軌衛星族群升空

美股昨夜漲跌互見，那指、費半指數收黑，但台積電（2330）ADR逆勢上漲1.16%，台指期夜盤大漲634點。台股21日開高上漲161.4點，報46,454.33點，隨後在台積電領軍下，五大權值股同步走揚，南亞（1303）、欣興（3037）、台光電（2383）、南亞科（2408）、創意（3443）等電子要角跟進上漲，加上騰輝電子-KY（6672）、元晶（6443）快攻漲停，帶動低軌衛星族群走強，大盤漲點迅速擴大至近800點、觸及47,088.43點。友達（2409）、台玻（1802）、台郡（6269）等個股交投熱絡。

法人喊台股最壞已過、準備迎接11月行情 怎麼買看這裡

台股從歷史高點49,968.92點反轉向下，一度下滑至46,163.03點，急跌3,805.89點，回測季線，21日止跌反彈，法人坦言，「台股最壞已過」，但因仍有三個干擾因素存在，短線將呈現區間來回震盪整理格局，他同時強調，這時候應積極布局，迎接11月的大行情，點名看好AI、集團作帳及金融股是布局首選。

年薪54萬才達中位數！賺百萬打趴8成勞工 懶錢包：投資先拚本業加薪

你的薪水在全台灣上班族中究竟落在哪個級距？財經YouTuber「懶錢包」近日引述行政院主計總處「薪情平台」統計指出，若全年度總薪資達到54.6萬元，便剛好落在全體受僱員工的第50百分位數（薪資中位數）。 而年薪若突破100萬元，就已超越全台80%的受僱員工，穩居前20%的前段班。

13大金控前3季獲利出爐！元大金超車中信金 專家點名6檔明年配息翻倍

近期台股再度陷入高檔震盪，而市場中具有「相對抗跌」屬性的金融股也再度受到關注。 不過適逢10月，同時也到了檢視國內13大金控今年前3季（1月～9月）獲利的時刻！ 在AI熱潮持續、大漲大跌之際，金控獲利王有望換人當？當中誰持續大暴賺？對廣大金融存股人來說，明年配息誰可望能再創新高？

股市日均量 明年估5,000億

證交所對明（2027）年度台股集中市場日均成交量目標出爐，據財金官員透露，目標為5,000億元。市場人士解讀，5,000億元看似低於近期兆元上下水準，但若與去年預估今年為3,000億元水準來看，成長幅度高達65％，可見周邊單位看好明年台股動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。