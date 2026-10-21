聽新聞
0:00 / 0:00
台股反彈最高上漲962點 法人：台股回測季線有守 短線醞釀技術性反彈
美股四大指數20日漲跌互見，以道瓊工業指數上漲1.0%最高，亞股的日韓股市也上漲，激勵台股21日開高，盤中最高上漲962點至47,254點。台積電（2330）盤中最高上漲20元至2,425元。
法人指出，昨日受到亞股走跌拖累，台股開低震盪走低，指數再次回探季線，終場下跌529點作收。盤面強勢類股為面板零組件、散熱、光學材料等族群。台灣9月外銷訂單持續成長，預期10月接單也可續升，加上晶圓代工龍頭股ADR上揚，台股短期盤勢醞釀技術性反彈。操作策略上，台股釀技術性跌深反彈，建議低接第4季營運成長、線型相對強勢、法人買超股；賣出線型相對弱勢、法人賣超股。做多可留意AI相關、IC載板及PCB材料股。短線避開弱勢的營建營造地產、橡膠輪胎股。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。