台股反彈 金融股仍大漲 市場還在避險嗎？

台股21日終於出現了較大幅度的反彈，盤中一度大漲962點，但隨後漲幅縮小，剩上漲約500點。在AI科技股反彈之際，相對低估值、具有避險色彩的金融股卻也同步大漲，中信金（2891）盤中上漲逾4%，國泰金（2882）、華南金（2880）上漲逾3%，永豐金（2890）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）上漲逾2%，玉山金（2884）、合庫金（5880）漲逾1%。

13家上市金控9月合計稅後純益529.7億元，月減38.5%、年減23.2%。主要受到美國聯準會（Fed）升息1碼、美債殖利率攀升，債券價格下跌，衝擊壽險投資收益，拖累金控單月獲利表現。但以累計前九月稅後純益來看，仍達6,318.8億元、年增45.9%，刷新歷年同期紀錄。

法人指出，銀行金控9月獲利月減10.5%，年增3.4%，主要動能來自淨利息收入回升及呆帳提存下降；壽險金控單月獲利月減57.4%，主因在於FVTPL（透過損益按公允價值衡量）投資收益減少。由於美債殖利率上升，資本市場波動加劇，壽險、銀行及證券的FVTPL 投資部位評價下滑。

不過，10月以來台灣10年期公債殖利率突破2%，反映9月通膨升溫。由於市場利率走高，代表壽險公司現在只需準備較少的資金，未來就有機會累積到足以支付保戶的保險金，因此未來保險給付換算成現在的負債價值也會下降，有助改善壽險公司的財務狀況。而銀行股則受惠央行可能於12月升息半碼，有助利差擴大。

今日中信金、國泰金盤中上漲逾3%，為金控股表現相對強勢者。中信金9月稅後純益93.5億元，累計前九月稅後純益632.3億元，EPS 3.18元。另前九月透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）權益工具稅後處分利益682.2億元，加計稅後純益後，對保留盈餘影響達1,314.6億元。

國泰金9月稅後純益67.2億元，累計前九月稅後純益1,053.6億元、年增40.9%，EPS達6.94元。另有近1,184億元賣股利得轉入未分配盈餘，其中國壽貢獻逾九成，增厚配息底氣。

法人表示，金融股10月表現優於電子股，金融股獲利穩健，估值相對低，後續關注銀行利差、壽險投資收益。