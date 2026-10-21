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法國巴黎銀行：升息溫和漸進 正向看待全球股市 看好台、韓、中國A股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

法國巴黎銀行財富管理指出，美國聯準會（Fed）升息並不必然終結股票多頭行情，關鍵在於升息的速度及幅度。本輪Fed升息步調預期將溫和且漸進，因此目前升息周期尚不至於威脅股票多頭行情，仍維持全球股票「加碼」看法。

歷史經驗顯示，自1982年以來，S&P 500指數在Fed升息後12個月平均上漲近15%，兩年後平均上漲近33%；相較之下，在快速且持續的升息周期，較容易伴隨經濟衰退及股票空頭市場。

在股票配置方面，法國巴黎銀行財富管理將美股及美國、歐洲資訊科技類股調升至「加碼」，並持續看好日本及新興市場，其中偏好中國A股、南韓及台灣股市。美國企業獲利動能維持強勁，AI基礎設施加速建置及終端需求增加，持續支撐企業資本支出。

針對市場關注AI投資是否形成泡沫，法國巴黎銀行財富管理認為，目前尚不足以判斷AI投資周期即將結束。美國超大規模雲端服務商預估2027年資本支出將達9,000億至1.1兆美元，較2026年成長20%至40%，AI相關投資可望持續成為經濟成長的重要動能至2027年。不過，融資成本上升、AI監管及電力供應不足，仍是後續需要留意的主要風險。

相較之下，法國巴黎銀行財富管理將歐股相對配置調降至「減碼」，主要考量能源價格偏高、內需疲弱及製造業訂單下滑等因素，現階段歐股較適合採取選股策略。

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