快訊

LINE將淘汰舊版APP！11月4日起這些手機不能傳訊息

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

聽新聞
0:00 / 0:00

法巴財管：Fed 漸進升息不改股市多頭 美股、科技股調升至加碼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第209期指出，漸進升息不改股市多頭，美股、科技股調升至加碼。

法國巴黎銀行財富管理指出，美國聯準會升息並不必然終結股票多頭行情，關鍵在於升息的速度及幅度。歷史經驗顯示，自1982年以來，標普500指數在聯準會升息後12個月平均上漲近15%，兩年後平均上漲近33%；相較之下，快速且持續的升息週期較容易伴隨經濟衰退及股票空頭市場。法國巴黎銀行財富管理預期，本輪聯準會升息步調將相對溫和且漸進，因此目前升息週期尚不至於威脅股票多頭行情，仍維持全球股票「加碼」看法。

股票配置方面，法國巴黎銀行財富管理將美股及美國、歐洲資訊科技類股調升至「加碼」，並持續看好日本及新興市場，其中偏好中國A股、南韓及台灣股市。美國企業獲利動能維持強勁，AI基礎設施加速建置及終端需求增加，持續支撐企業資本支出。

針對市場關注AI投資是否形成泡沫，法國巴黎銀行財富管理認為，目前尚不足以判斷AI投資週期即將結束。美國超大規模雲端服務商預估2027年資本支出將達9,000億至1.1兆美元，較2026年成長20%至40%，AI相關投資可望持續成為經濟成長的重要動能至2027年。不過，融資成本上升、AI監管及電力供應不足，仍是後續需要留意的主要風險。

相較之下，法國巴黎銀行財富管理將歐股相對配置調降至「減碼」，主要考量能源價格偏高、內需疲弱及製造業訂單下滑等因素，現階段歐股較適合採取選股策略。

債券方面，法國巴黎銀行財富管理認為，市場可能已過度反映未來升息幅度。美國2年期公債殖利率過去一個月上升約0.75個百分點，目前市場已反映至2027年中將再升息3次以上，但法國巴黎銀行財富管理認為升息幅度可能低於市場預期，因此現階段偏好短天期債券作為現金替代選擇。

隨近期殖利率快速走高，部分債券也逐步進入較具吸引力的布局區間。法國巴黎銀行財富管理維持核心歐元區政府債正面看法，偏好7至10年期債券；同時看好歐元及英鎊投資級債券，其中BBB級歐元投資級債殖利率約4.4%，較今年2月高1.2個百分點，在企業獲利率、現金流及資產負債表仍相對穩健下，投資吸引力有所提升。

升息 Fed 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed本月不升息機率上揚 但市場可能已過度反映未來升息幅度

美股基金單周吸金居冠 安聯投信：資金往美股、新興市場靠攏

三銀行前瞻趨勢 Q4投資聚焦AI、企業獲利

跨國股票型基金近半年淨流入155億元 統一全球新科技基金貢獻逾百億

相關新聞

台股開盤一度大漲超過800點 法人建議可布局這三種族群

美國AI股回神，台積電開盤後上漲30元來到每股2435元的氣勢帶動下，台股開盤後大漲超過800點，重新站回47000點關卡之上，盤中最高接近47200點。

台股開高強彈近800點！台積電領軍五大權值股走揚 低軌衛星族群升空

美股昨夜漲跌互見，那指、費半指數收黑，但台積電（2330）ADR逆勢上漲1.16%，台指期夜盤大漲634點。台股21日開高上漲161.4點，報46,454.33點，隨後在台積電領軍下，五大權值股同步走揚，南亞（1303）、欣興（3037）、台光電（2383）、南亞科（2408）、創意（3443）等電子要角跟進上漲，加上騰輝電子-KY（6672）、元晶（6443）快攻漲停，帶動低軌衛星族群走強，大盤漲點迅速擴大至近800點、觸及47,088.43點。友達（2409）、台玻（1802）、台郡（6269）等個股交投熱絡。

年薪54萬才達中位數！賺百萬打趴8成勞工 懶錢包：投資先拚本業加薪

你的薪水在全台灣上班族中究竟落在哪個級距？財經YouTuber「懶錢包」近日引述行政院主計總處「薪情平台」統計指出，若全年度總薪資達到54.6萬元，便剛好落在全體受僱員工的第50百分位數（薪資中位數）。 而年薪若突破100萬元，就已超越全台80%的受僱員工，穩居前20%的前段班。

13大金控前3季獲利出爐！元大金超車中信金 專家點名6檔明年配息翻倍

近期台股再度陷入高檔震盪，而市場中具有「相對抗跌」屬性的金融股也再度受到關注。 不過適逢10月，同時也到了檢視國內13大金控今年前3季（1月～9月）獲利的時刻！ 在AI熱潮持續、大漲大跌之際，金控獲利王有望換人當？當中誰持續大暴賺？對廣大金融存股人來說，明年配息誰可望能再創新高？

股市日均量 明年估5,000億

證交所對明（2027）年度台股集中市場日均成交量目標出爐，據財金官員透露，目標為5,000億元。市場人士解讀，5,000億元看似低於近期兆元上下水準，但若與去年預估今年為3,000億元水準來看，成長幅度高達65％，可見周邊單位看好明年台股動能。

台股多頭總司令張錫：年底站上50K機率高 2028年上攻70,000點

台股近期震盪拉回，昨（20）日再跌529點，收46,292點，外資連十賣。「多頭總司令」基富通證券顧問張錫昨日指出，投資人不必恐慌，台股只是漲多回檔，年底前站上50,000點機率仍相當高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。