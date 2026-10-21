法巴財管：Fed 漸進升息不改股市多頭 美股、科技股調升至加碼

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第209期指出，漸進升息不改股市多頭，美股、科技股調升至加碼。

法國巴黎銀行財富管理指出，美國聯準會升息並不必然終結股票多頭行情，關鍵在於升息的速度及幅度。歷史經驗顯示，自1982年以來，標普500指數在聯準會升息後12個月平均上漲近15%，兩年後平均上漲近33%；相較之下，快速且持續的升息週期較容易伴隨經濟衰退及股票空頭市場。法國巴黎銀行財富管理預期，本輪聯準會升息步調將相對溫和且漸進，因此目前升息週期尚不至於威脅股票多頭行情，仍維持全球股票「加碼」看法。

股票配置方面，法國巴黎銀行財富管理將美股及美國、歐洲資訊科技類股調升至「加碼」，並持續看好日本及新興市場，其中偏好中國A股、南韓及台灣股市。美國企業獲利動能維持強勁，AI基礎設施加速建置及終端需求增加，持續支撐企業資本支出。

針對市場關注AI投資是否形成泡沫，法國巴黎銀行財富管理認為，目前尚不足以判斷AI投資週期即將結束。美國超大規模雲端服務商預估2027年資本支出將達9,000億至1.1兆美元，較2026年成長20%至40%，AI相關投資可望持續成為經濟成長的重要動能至2027年。不過，融資成本上升、AI監管及電力供應不足，仍是後續需要留意的主要風險。

相較之下，法國巴黎銀行財富管理將歐股相對配置調降至「減碼」，主要考量能源價格偏高、內需疲弱及製造業訂單下滑等因素，現階段歐股較適合採取選股策略。

債券方面，法國巴黎銀行財富管理認為，市場可能已過度反映未來升息幅度。美國2年期公債殖利率過去一個月上升約0.75個百分點，目前市場已反映至2027年中將再升息3次以上，但法國巴黎銀行財富管理認為升息幅度可能低於市場預期，因此現階段偏好短天期債券作為現金替代選擇。

隨近期殖利率快速走高，部分債券也逐步進入較具吸引力的布局區間。法國巴黎銀行財富管理維持核心歐元區政府債正面看法，偏好7至10年期債券；同時看好歐元及英鎊投資級債券，其中BBB級歐元投資級債殖利率約4.4%，較今年2月高1.2個百分點，在企業獲利率、現金流及資產負債表仍相對穩健下，投資吸引力有所提升。