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群益證 TISA 開戶數突破1.5萬 推永續投資家庭存摺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

因應台灣高齡化社會下的退休準備需求，退休財務規劃日益重要。金管會推動TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶，鼓勵國人透過長期、定期定額投資累積資產。群益金鼎證券於2025年成為業界首家開辦TISA信託專戶的證券商，累計開戶數突破15,000戶，群益金鼎證券預計於2026年第4季推動家庭存摺暨TISA計畫，持續提供長期理財服務，協助民眾建立投資紀律，將退休準備落實於日常財務安排。

群益金鼎證券即將推出家庭存摺暨TISA計畫，攜手市民永續公司的「探集(個人碳存摺服務)」，串聯定期定額與永續生活。民眾透過市民永續公司發行的探集APP參與點數轉換，即可依活動規定獲得獎勵金，獎勵金將由平台透過ACH（媒體交換自動轉帳）匯入民眾指定之銀行帳戶，民眾即可連結群益一戶通分戶帳系統，執行定期定額存股。TISA級別基金每月最低申購金額門檻只要1,000元，鼓勵民眾從日常生活與小額投資規律出發，存股還能參加活動領獎勵金，及早為退休生活做好理財準備。

群益金鼎證券期許透過生活行為獎勵，增加民眾參與規律投資的動機，並搭配金融教育，協助參與者理解投資工具、投入方式與風險，逐步建立可持續執行的理財習慣。在金融教育方面，群益金鼎證券持續舉辦講座，針對青年理財、退休規畫及永續生活等主題分享知識，協助不同年齡與需求的民眾，依自身財務狀況與人生目標安排投資，提升風險意識與財務規畫能力。

群益金鼎證券表示，未來將持續秉持群眾利益優先的核心價值，透過TISA、家庭存摺計畫及金融教育，陪伴民眾從日常儲蓄、規律投資到退休準備，讓金融服務更貼近家庭生活，落實普惠金融與社會共好的理念。

群益 存摺 永續

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