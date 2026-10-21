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台股反攻逾900點！聯茂、騰輝亮燈 PCB、載板強勢齊揚

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

台股21日展開強勁反彈，盤中一度大漲逾900點，重返47,000點大關。昨日登場的TPCA Show 2026釋出高階PCB、載板及材料需求暢旺訊息，今日相關族群同步走強，聯茂（6213）、騰輝電子-KY（6672）開盤後直衝漲停，臻鼎-KY（4958）及ABF載板三雄也聯袂大漲。

銅箔基板族群率先點火，聯茂上漲74元、亮燈823元，騰輝電子-KY上漲57元、攻上627元漲停價。PCB龍頭臻鼎-KY上漲43元至590元，漲幅7.86%；載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）分別上漲6.64%、4.98%、7.41%，買盤由材料端延伸至PCB與載板。

欣興董事長簡山傑昨日指出，AI算力與先進封裝需求快速增加，帶動高階PCB及載板需求，但擴產面臨材料、設備供應瓶頸。目前超過八成設備交期延長，部分機台交期長達30個月，預估2027年部分關鍵材料供需缺口可能達兩成。

臻鼎董事長沈慶芳也表示，上游材料緊缺尚未舒緩，公司大部分成本可轉嫁客戶，並提前投資以配合客戶新平台量產。隨高階硬板業務擴大，預期2028年HDI營收將超越軟板，產品組合持續轉型。

聯茂執行長蔡馨暳則看好高階材料需求至少旺到2028、2029年，公司已拍板至2029年的擴產規畫，布局中國與泰國產能，迎接AI伺服器及高速傳輸材料升級需求。

權值股同步助攻，台積電（2330）上漲20元至2,425元，漲幅0.83%；聯發科（2454）上漲85元至4,235元，漲幅2.05%；日月光投控（3711）上漲18元至678元，漲幅2.73%，共同推升大盤反彈。

聯茂 PCB 台股

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