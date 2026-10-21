台股開盤一度大漲超過800點 法人建議可布局這三種族群

美國AI股回神，台積電開盤後上漲30元來到每股2435元的氣勢帶動下，台股開盤後大漲超過800點，重新站回47000點關卡之上，盤中最高接近47200點。

技術面觀察，法人建議，短線上先看五日線是否能順利站上，作為大盤止跌的第一道訊號，震盪過程中，下方的季線是否能持續提供支撐力道，將攸關中長線多頭架構能否維持。

經歷一波修正，法人認為季線是一個重要的參考點，在季線未失守前，整體震盪整理仍可視為多頭格局的風險校正。對此法人也特別提醒，在靜待科技大廠財報與展望指引的過渡期，操作上不宜採取激進的追價策略，以靜制動，待股價回檔至中長期均線有撐時，採取分批布局的策略較佳。

其中有三大類型的類股族群，法人認為可以伺機布局，包括銷量報喜的 AI PC/ NB 品牌、擁有多層板與次世代玻璃基板雙題材的PCB族群、以及隨光通訊邁向 1.6T而迎高頻升級商機的高階石英元件。

法人分析，今晨美企財報利多與油價回落提振信心，儘管科技股由紅翻黑，那斯達克跌0.02%，費半指數跌 0.29%，但是VIX恐慌指數回落，顯示整體避險情緒有所緩和，市場並未因科技股承壓而全面轉向保守，反而呈現資金由大型科技股向其他板塊輪動的格局。

而且盤後SpaceX公布第三季財報，營收年增161%至145.8億美元，優於市場預期的約130億美元，淨利達44億美元，扭轉去年同期虧損11億美元的局面。其中，AI相關業務營收達75.6億美元，優於預期的64.7億美元，首次超越Starlink所屬通訊業務，顯示AI算力租賃需求持續擴張。儘管當季資本支出高達196億美元，其中164億美元投入AI基建，但強勁的營收及獲利表現仍帶動SpaceX盤後股價上漲約2%，法人認為，這些都為市場對AI投資回報的疑慮提供部分緩解。

法人認為，從經濟與產業面來看，市場對於AI 基礎設施過度擴張所引發的融資與債務風險雜音再起，因此屏息以待Meta將公布的財報，以及輝達GTC大會能否再度釋出長線正向的產業指引。不過另一方面，國際油價居高不下，導致通膨復燃的壓力和美國聯準會的升息預期依舊沉重，始終是影響市場的重要變數。

與此同時，歐洲、中東地緣政治風險的進一步蔓延，仍加大市場的避險情緒。法人指出，整體來看，基本面的不確定性仍盤據上空，大盤要完成結構性的止跌築底，顯然還需要時間來消化利空，而且必須觀察科技巨頭們所給出的實質展望，是否是市場撥雲見日的契機。