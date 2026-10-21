台股開高強彈近800點！台積電領軍五大權值股走揚 低軌衛星族群升空

美股昨夜漲跌互見，那指、費半指數收黑，但台積電（2330）ADR逆勢上漲1.16%，台指期夜盤大漲634點。台股21日開高上漲161.4點，報46,454.33點，隨後在台積電領軍下，五大權值股同步走揚，南亞（1303）、欣興（3037）、台光電（2383）、南亞科（2408）、創意（3443）等電子要角跟進上漲，加上騰輝電子-KY（6672）、元晶（6443）快攻漲停，帶動低軌衛星族群走強，大盤漲點迅速擴大至近800點、觸及47,088.43點。友達（2409）、台玻（1802）、台郡（6269）等個股交投熱絡。

美股昨夜道指大漲1.02%，標普500指數小幅收高，科技股賣壓則延續至那指、費半指數。盤後傳出利多，SpaceX受惠AI營收成長，股價一度漲逾8%；美超微初估營收、獲利優於預期，盤後大漲逾15%。台指期夜盤大漲634點，帶動10月台指期開盤上漲899點，報47,240點。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高20元、報2,425元，聯發科（2454）開4,215元、台達電（2308）開1,625元、鴻海（2317）開244.5元、日月光投控（3711）開684元。

類股方面，光電、電子零組件、塑化、電腦設備等漲幅居前，百貨貿易、食品等相對疲弱。

回顧台股20日表現，集中市場指數下跌529.15點、收46,292.93點，成交值降至7,600.3億元。三大法人賣超963.60億元，其中，外資賣超795.4億元，自營商賣超（合計）355.79億元，投信買超187.59億元。

法人指出，油價與美債殖利率回落，加上企業財報及SpaceX利多，有望帶動台股反彈。不過，今日台指期結算，仍須留意盤中震盪及外資動向，操作宜保留資金彈性，逢回留意AI及業績題材股。