年薪54萬才達中位數！賺百萬打趴8成勞工 懶錢包：投資先拚本業加薪

你的薪水在全台灣上班族中究竟落在哪個級距？財經YouTuber「懶錢包」近日引述行政院主計總處「薪情平台」統計指出，若全年度總薪資達到54.6萬元，便剛好落在全體受僱員工的第50百分位數（薪資中位數）。

而年薪若突破100萬元，就已超越全台80%的受僱員工，穩居前20%的前段班。

主計總處該項統計整合了綜合所得稅申報、勞保、勞退及健保投保等官方真實大數據，統計對象涵蓋全體工業及服務業受僱員工（排除農林漁牧業、政府機關及各級公私立學校）。

計算範疇包含每月固定領取的本薪、固定津貼等經常性薪資，以及年終獎金、三節禮金、考核紅利等非經常性薪資，但不計入股息、利息、兼職打工或租金等業外所得。

根據統計數據顯示，全台受僱員工的第10分位數為33萬元，意味著全台有10%的上班族年薪未達此門檻而。

薪資水準最高的第90分位數則來到133.6萬元，代表年收若達133.6萬元以上，收入水準便勝過全台90%的勞工，名列前10%的高薪族群。

懶錢包分享自身職涯經歷指出，大學畢業剛踏入職場時起薪僅2.5萬元，換算年薪約僅略高於當年的第30分位數，落後大部分受薪階級；歷經數年職場歷練與轉換跑道，才逐步將本業薪水提升至第90分位數。

懶錢包強調，多數上班族常耗費心力研究繁複的理財策略，但累積本金的核心依然取決於本業薪資的成長。

若能透過升遷、跳槽或專業進修讓月薪提升，維持原有開銷並將增加的收入全數投入理財，資產累積效率將遠勝於單純在微薄本金中追求高報酬。

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