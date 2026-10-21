AI題材降溫美股走勢分歧 法人：台股留意國際科技股賣壓

AI題材降溫，美股漲跌互見。台股20日下跌529.15點，收在46292.93點，回測季線約46113點支撐，法人表示，台股短線留意國際科技股賣壓干擾；但台灣科技業成長動能有實際數據支撐，台股長多趨勢不變。

投資人對人工智慧（AI）類股抱持謹慎態度，資金轉向工業類股，加上國際油價回落，美股4大指數20日走勢分歧，道瓊工業指數揚升529.85點或1.02%，收52495.88點；標普500指數上漲21.84點或0.28%，收在7712.57點。

以科技股為主的那斯達克指數略跌6.07點或0.02%，收26424.82點；與台股連動性最高的費城半導體指數，經週一反彈終止連8跌後，週二終場再度收黑下跌32.53點或0.29%，收在11283.81點。

個股方面，記憶體族群持續偏弱，韓國SK海力士ADR下跌3.08美元或2.16%，收139.79美元；美光下跌8.83美元或0.98%，收896.07美元。輝達（NVIDIA）也小跌0.62美元或0.29%，收216.47美元；台積電ADR上漲4.86美元或1.16%，收在425.08美元。

國泰投信基金經理人梁恩溢分析，近期國際科技股賣壓升溫，台股走勢受到影響，當市場對AI投資效益的檢視更加嚴格，選股不能只看產業題材，更需重視企業能否將訂單需求轉化為獲利，以及股價評價是否合理。

梁恩溢認為，近期市場對AI基礎建設的融資成本、槓桿程度及投資效益疑慮升溫，外資賣壓牽動台股，但台灣科技業的成長動能有實際數據支撐，根據財政部統計，9月出口金額達872.2億美元，年增約6成，其中資通與視聽產品出口較去年同期成長約1倍，電子零組件也年增45.3%，反映AI、高效能運算及雲端服務需求持續帶動台灣供應鏈。