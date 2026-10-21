13大金控前3季獲利出爐！元大金超車中信金 專家點名6檔明年配息翻倍
近期台股再度陷入高檔震盪，而市場中具有「相對抗跌」屬性的金融股也再度受到關注。
不過適逢10月，同時也到了檢視國內13大金控今年前3季（1月～9月）獲利的時刻！
在AI熱潮持續、大漲大跌之際，金控獲利王有望換人當？當中誰持續大暴賺？對廣大金融存股人來說，明年配息誰可望能再創新高？
|金控名稱
|2026年9月
累計EPS（元）
|2025年同期
累計EPS（元）
|EPS年成長率（%）
|受益人數（人）
|富邦金（2881）
|8.80
|6.38
|+37.93%
|377,472
|國泰金（2882）
|6.94
|4.83
|+43.69%
|397,220
|元大金（2885）
|3.96
|2.00
|+98.00%
|454,738
|中信金（2891）
|3.18
|3.06
|+3.92%
|573,683
|永豐金（2890）
|2.49
|1.57
|+58.60%
|452,412
|台新新光金（2887）
|2.47
|1.51
|+63.58%
|714,844
|凱基金（2883）
|2.26
|1.09
|+107.34%
|725,338
|兆豐金（2886）
|2.21
|1.91
|+15.71%
|454,083
|玉山金（2884）
|1.95
|1.62
|+20.37%
|618,728
|華南金（2880）
|1.88
|1.43
|+31.47%
|469,008
|第一金（2892）
|1.66
|1.51
|+9.93%
|432,786
|合庫金（5880）
|1.22
|1.03
|+18.45%
|405,561
|國票金（2889）
|1.01
|0.47
|+114.89%
|225,514
註：本表依2026年9月自結累計EPS由高至低排序、受益人數日期為2026.10.16
資料來源：公開資訊觀測站、集保所｜整理：謝宜孝
金控獲利3王：富邦金、國泰金、元大金
在累計EPS上，今年前3季賺最多的金控，除了過去時常包辦冠亞軍的金控雙雄，富邦金和國泰金之外，元大金自今年4月時，超車過去「金控獲利三哥」中信金之位後，以EPS 3.96元的成績持續衛冕。
不過獲利表現除了和其他家金控比拚外，和去年同期比較更具參考性！
2家金控在前3季EPS年成長率超過100%、相當於1倍之多，分別是國票金的114.89%以及凱基金107.34%。
6金控大暴賺！前3季賺贏2025一整年
另值得注意的是，在AI熱潮、股市交投熱絡之下，不少金控因旗下的證券、投信事業體獲利噴發而大吃補，光是今年前3季累計獲利就超過去年一整年、非常之驚人！
若依「前3季EPS占2025全年EPS」數值高低做觀察，有6家金控數值超過100%，相當於前3季獲利是去年一整年EPS的1倍以上，依數值高低排序分別是：
國票金（160.32%）、元大金（144.53%）、凱基金（129.89%）、台新新光金（129.32%）、永豐金（126.40%）與富邦金（105.26%）。
金控明年配息有望再創高？6金控最受矚目
既然金控們獲利表現亮眼，那在盈餘分配率沒有太大的變動之下，來年配息自然就有機會能配得更優渥。
|金控名稱
|前9月EPS
|今年現金
盈餘分配率
|今年現金
股利（元）
|推估現金
股利（元）
|華南金（2880）
|1.88
|71.10%
|1.35
|1.34
|富邦金（2881）
|8.80
|50.80%
|4.25
|4.47
|國泰金（2882）
|6.94
|49.60%
|3.50
|3.44
|凱基金（2883）
|2.26
|57.50%
|1.00
|1.30
|玉山金（2884）
|1.95
|66.00%
|1.40
|1.29
|元大金（2885）
|3.96
|65.70%
|1.80
|2.60
|兆豐金（2886）
|2.21
|74.20%
|1.75
|1.64
|台新新光金（2887）
|2.47
|52.40%
|1.00
|1.29
|國票金（2889）
|1.01
|79.40%
|0.50
|0.80
|永豐金（2890）
|2.49
|55.80%
|1.10
|1.39
|中信金（2891）
|3.18
|61.30%
|2.50
|1.95
|第一金（2892）
|1.66
|69.50%
|1.30
|1.15
|合庫金（5880）
|1.22
|58.80%
|0.80
|0.72
若以今年前3季的EPS和盈餘分配率做推估，明年現金股利推估可望再創高（超過今年）的金控來到6家：富邦金、凱基金、元大金、台新新光金、國票金以及永豐金。
當中以國票金和元大金的推估配息額成長幅度最顯著。
不過畢竟今年還有一季、各金控們的獲利和配息仍有變數，不過整體來說已是非常亮眼，再加上不少金控今年來股價也是「漲相驚人」，未來表現也就更值得期待！
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