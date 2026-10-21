13大金控前3季獲利出爐！元大金超車中信金 專家點名6檔明年配息翻倍

近期台股再度陷入高檔震盪，而市場中具有「相對抗跌」屬性的金融股也再度受到關注。

不過適逢10月，同時也到了檢視國內13大金控今年前3季（1月～9月）獲利的時刻！

在AI熱潮持續、大漲大跌之際，金控獲利王有望換人當？當中誰持續大暴賺？對廣大金融存股人來說，明年配息誰可望能再創新高？

金控名稱 2026年9月

累計EPS（元） 2025年同期

累計EPS（元） EPS年成長率（%） 受益人數（人） 富邦金（2881） 8.80 6.38 +37.93% 377,472 國泰金（2882） 6.94 4.83 +43.69% 397,220 元大金（2885） 3.96 2.00 +98.00% 454,738 中信金（2891） 3.18 3.06 +3.92% 573,683 永豐金（2890） 2.49 1.57 +58.60% 452,412 台新新光金（2887） 2.47 1.51 +63.58% 714,844 凱基金（2883） 2.26 1.09 +107.34% 725,338 兆豐金（2886） 2.21 1.91 +15.71% 454,083 玉山金（2884） 1.95 1.62 +20.37% 618,728 華南金（2880） 1.88 1.43 +31.47% 469,008 第一金（2892） 1.66 1.51 +9.93% 432,786 合庫金（5880） 1.22 1.03 +18.45% 405,561 國票金（2889） 1.01 0.47 +114.89% 225,514 註：本表依2026年9月自結累計EPS由高至低排序、受益人數日期為2026.10.16

資料來源：公開資訊觀測站、集保所｜整理：謝宜孝

金控獲利3王：富邦金、國泰金、元大金

在累計EPS上，今年前3季賺最多的金控，除了過去時常包辦冠亞軍的金控雙雄，富邦金和國泰金之外，元大金自今年4月時，超車過去「金控獲利三哥」中信金之位後，以EPS 3.96元的成績持續衛冕。

不過獲利表現除了和其他家金控比拚外，和去年同期比較更具參考性！

2家金控在前3季EPS年成長率超過100%、相當於1倍之多，分別是國票金的114.89%以及凱基金107.34%。

6金控大暴賺！前3季賺贏2025一整年

另值得注意的是，在AI熱潮、股市交投熱絡之下，不少金控因旗下的證券、投信事業體獲利噴發而大吃補，光是今年前3季累計獲利就超過去年一整年、非常之驚人！

若依「前3季EPS占2025全年EPS」數值高低做觀察，有6家金控數值超過100%，相當於前3季獲利是去年一整年EPS的1倍以上，依數值高低排序分別是：

國票金（160.32%）、元大金（144.53%）、凱基金（129.89%）、台新新光金（129.32%）、永豐金（126.40%）與富邦金（105.26%）。

金控明年配息有望再創高？6金控最受矚目

既然金控們獲利表現亮眼，那在盈餘分配率沒有太大的變動之下，來年配息自然就有機會能配得更優渥。

金控名稱 前9月EPS 今年現金

盈餘分配率 今年現金

股利（元） 推估現金

股利（元） 華南金（2880） 1.88 71.10% 1.35 1.34 富邦金（2881） 8.80 50.80% 4.25 4.47 國泰金（2882） 6.94 49.60% 3.50 3.44 凱基金（2883） 2.26 57.50% 1.00 1.30 玉山金（2884） 1.95 66.00% 1.40 1.29 元大金（2885） 3.96 65.70% 1.80 2.60 兆豐金（2886） 2.21 74.20% 1.75 1.64 台新新光金（2887） 2.47 52.40% 1.00 1.29 國票金（2889） 1.01 79.40% 0.50 0.80 永豐金（2890） 2.49 55.80% 1.10 1.39 中信金（2891） 3.18 61.30% 2.50 1.95 第一金（2892） 1.66 69.50% 1.30 1.15 合庫金（5880） 1.22 58.80% 0.80 0.72

若以今年前3季的EPS和盈餘分配率做推估，明年現金股利推估可望再創高（超過今年）的金控來到6家：富邦金、凱基金、元大金、台新新光金、國票金以及永豐金。

當中以國票金和元大金的推估配息額成長幅度最顯著。

不過畢竟今年還有一季、各金控們的獲利和配息仍有變數，不過整體來說已是非常亮眼，再加上不少金控今年來股價也是「漲相驚人」，未來表現也就更值得期待！

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