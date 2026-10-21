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13大金控前3季獲利出爐！元大金超車中信金 專家點名6檔明年配息翻倍

聯合新聞網／ 謝宜孝
今年前3季金控獲利整體強勁，富邦金續居獲利王，元大金超車中信金躍居第3，且國票金、凱基金成長最猛，明年多家金控配息有望再提高。示意圖。中央社 中央通訊社
今年前3季金控獲利整體強勁，富邦金續居獲利王，元大金超車中信金躍居第3，且國票金、凱基金成長最猛，明年多家金控配息有望再提高。示意圖。中央社 中央通訊社

近期台股再度陷入高檔震盪，而市場中具有「相對抗跌」屬性的金融股也再度受到關注。

不過適逢10月，同時也到了檢視國內13大金控今年前3季（1月～9月）獲利的時刻！

在AI熱潮持續、大漲大跌之際，金控獲利王有望換人當？當中誰持續大暴賺？對廣大金融存股人來說，明年配息誰可望能再創新高？

金控名稱2026年9月
累計EPS（元）		2025年同期
累計EPS（元）		EPS年成長率（%）受益人數（人）
富邦金（2881）8.806.38+37.93%377,472
國泰金（2882）6.944.83+43.69%397,220
元大金（2885）3.962.00+98.00%454,738
中信金（2891）3.183.06+3.92%573,683
永豐金（2890）2.491.57+58.60%452,412
台新新光金（2887）2.471.51+63.58%714,844
凱基金（2883）2.261.09+107.34%725,338
兆豐金（2886）2.211.91+15.71%454,083
玉山金（2884）1.951.62+20.37%618,728
華南金（2880）1.881.43+31.47%469,008
第一金（2892）1.661.51+9.93%432,786
合庫金（5880）1.221.03+18.45%405,561
國票金（2889）1.010.47+114.89%225,514

註：本表依2026年9月自結累計EPS由高至低排序、受益人數日期為2026.10.16

資料來源：公開資訊觀測站、集保所｜整理：謝宜孝

金控獲利3王：富邦金、國泰金、元大金

在累計EPS上，今年前3季賺最多的金控，除了過去時常包辦冠亞軍的金控雙雄，富邦金和國泰金之外，元大金自今年4月時，超車過去「金控獲利三哥」中信金之位後，以EPS 3.96元的成績持續衛冕。

不過獲利表現除了和其他家金控比拚外，和去年同期比較更具參考性！

2家金控在前3季EPS年成長率超過100%、相當於1倍之多，分別是國票金的114.89%以及凱基金107.34%。

6金控大暴賺！前3季賺贏2025一整年

另值得注意的是，在AI熱潮、股市交投熱絡之下，不少金控因旗下的證券、投信事業體獲利噴發而大吃補，光是今年前3季累計獲利就超過去年一整年、非常之驚人！

若依「前3季EPS占2025全年EPS」數值高低做觀察，有6家金控數值超過100%，相當於前3季獲利是去年一整年EPS的1倍以上，依數值高低排序分別是：

國票金（160.32%）、元大金（144.53%）、凱基金（129.89%）、台新新光金（129.32%）、永豐金（126.40%）與富邦金（105.26%）。

金控明年配息有望再創高？6金控最受矚目

既然金控們獲利表現亮眼，那在盈餘分配率沒有太大的變動之下，來年配息自然就有機會能配得更優渥。

金控名稱前9月EPS今年現金
盈餘分配率		今年現金
股利（元）		推估現金
股利（元）
華南金（2880）1.8871.10%1.351.34
富邦金（2881）8.8050.80%4.254.47
國泰金（2882）6.9449.60%3.503.44
凱基金（2883）2.2657.50%1.001.30
玉山金（2884）1.9566.00%1.401.29
元大金（2885）3.9665.70%1.802.60
兆豐金（2886）2.2174.20%1.751.64
台新新光金（2887）2.4752.40%1.001.29
國票金（2889）1.0179.40%0.500.80
永豐金（2890）2.4955.80%1.101.39
中信金（2891）3.1861.30%2.501.95
第一金（2892）1.6669.50%1.301.15
合庫金（5880）1.2258.80%0.800.72

若以今年前3季的EPS和盈餘分配率做推估，明年現金股利推估可望再創高（超過今年）的金控來到6家：富邦金、凱基金、元大金、台新新光金、國票金以及永豐金。

當中以國票金和元大金的推估配息額成長幅度最顯著。

不過畢竟今年還有一季、各金控們的獲利和配息仍有變數，不過整體來說已是非常亮眼，再加上不少金控今年來股價也是「漲相驚人」，未來表現也就更值得期待！

◎本文為獨家授權，請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

中信金 元大金 台新新光金 金控 金融股 富邦金

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