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台股修正已到尾聲...專家給出五個理由

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股大盤昨開低，終場下跌五二九點、收在四萬六二九二點。外資賣超連十賣，累計8,380.64億元。示意圖。記者曾原信／攝影 曾原信
台股大盤昨開低，終場下跌五二九點、收在四萬六二九二點。外資賣超連十賣，累計8,380.64億元。示意圖。記者曾原信／攝影 曾原信

台股昨（20）日面臨國際油價走高，新台幣匯率走弱，外資再大賣795.3億元，大盤開低震盪，雖數度翻紅仍不敵賣壓，終場下跌529點收在46,292點。法人指出，今日台指期結算，壓低結算機率高，不過台指期結算後回歸基本面，指數醞釀跌深反彈。

外資賣超累計至昨日已連十賣，累計賣超8,380.64億元，但期貨淨空單減少1,397口至89,748口，期現貨並未同步偏空操作。

除外資賣超，自營商亦賣超355.79億元，投信買超187.58億元，三大法人賣超963.6億元。

八大公股行庫買超176.84億元護盤，連十買、波段買超達1,992.5億元。五大壽險買超250.58億元，全力抗衡外資賣壓。

綜合統一投顧董事長黎方國及台新投顧策略長黃文清的看法，修正已到尾聲，季線不會有效跌破，有五大理由，一是最壞狀況已過，包括費半終止連八跌、韓股守住5,500點未破底。

二是台股季報、美股財報好消息居多，將支撐基本面。

三是進入10月下旬，外資、本土投顧都會陸續公布明年展望，目標價都是55,000點起跳，目前布局沒有太大風險。

四、11月是美股最會上漲月份，12月是台股最會上漲月份。五、第4季還有集團作帳行情，傳產、金融股都有表現。

黎方國指出有些變數需注意，包括美債殖利率、科技巨頭資本支出與現金流疑慮；11月3日美國期中選舉共和黨失利機會高，部分投資人選擇先下車等。美選舉前預期台股行情來回震盪築底為主，指數區間在46,000點至48,000點。

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