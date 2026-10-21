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股市日均量 明年估5,000億
證交所對明（2027）年度台股集中市場日均成交量目標出爐，據財金官員透露，目標為5,000億元。市場人士解讀，5,000億元看似低於近期兆元上下水準，但若與去年預估今年為3,000億元水準來看，成長幅度高達65％，可見周邊單位看好明年台股動能。
回顧近兩年市況，2025年台股日均成交量約4,160億元，隨AI熱潮與資金狂潮推波助瀾，2026年截至10月中旬為止，台股日均成交量達1兆36億元，大幅超越去年預估的今年日均量3,000億元。由於雲端服務供應商明年資本支出居高不下，料將持續拉抬台灣AI供應鏈業績，有助台股熱度，連帶證券周邊單位對明年成交量趨向樂觀。
值得注意的是，證券周邊單位成交量預估目標與財政部門看法形成強烈對比。財政部編列明年度證交稅預算時，直接以全體上市櫃日均成交量1.1兆元的大規模推估，樂觀看待明年成交量「天天破兆」。
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