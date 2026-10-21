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台股多頭總司令張錫：年底站上50K機率高 2028年上攻70,000點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
基富通證券顧問張錫。聯合報系資料照
基富通證券顧問張錫。聯合報系資料照

台股近期震盪拉回，昨（20）日再跌529點，收46,292點，外資連十賣。「多頭總司令」基富通證券顧問張錫昨日指出，投資人不必恐慌，台股只是漲多回檔，年底前站上50,000點機率仍相當高。

AI需求高，台積電（2330）擁有技術優勢，獲利成長動能強勁，預估2028年股價上看5,000元，可望帶領加權指數衝上70,000點。

張錫談話重點
張錫談話重點

張錫昨日在基富通營運十周年記者會前接受訪問指出，外資今年雖賣超台股逾2兆元，但大家忽略了外資持有台股市值今年增加20多兆元、持有總市值已超過70兆元。外資買超金額很大，但只賣超一小部分，2兆多元比重相當低，只是短線調節，之後仍可能回補台股。

張錫強調，台股基本面優，企業獲利強勁，未來兩年持續看多。而且台股今年以來大漲60%，在全球主要股市居第一名，漲多後高檔震盪很正常，不用擔心，跌多反而是買點，投資人要堅持長線紀律投資。

張錫指出，AI需求強勁，台積電擁有強大競爭優勢，預估2028年每股稅後純益（EPS）可以到200元，以25倍本益比推算，股價到5,000元很合理，可以帶領加權指數衝上70,000點。

張錫也看好AI供應鏈獲利能力，預期明年及後年都持續有成長空間。只要應用持續擴張，AI需求強勁趨勢並沒有改變，企業獲利成長動能強勁，獲利高於取得資金成本，就不必擔心融資或是通貨膨脹問題。不過，並不是所有AI概念股都能受惠，還要看個別企業競爭力，以及股價漲幅是否已超過基本面等因素。

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