蘋果首款摺疊機iPhone Duo預購強勁 高盛看好11檔台股將最受惠

蘋果首款摺疊機iPhone Duo預購強勁，高盛證券維持對2026、2027年iPhone Duo出貨量分別達1,300、3,300萬支的預估值，並正面看待蘋果供應鏈整體表現。

在台廠中，高盛看好鴻海（2317）、新日興（3376）、奇鋐（3017）、全新（2455）、大立光（3008）、南電（8046）、台光電（2383）、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）、台達電（2308）、台積電（2330）等11檔個股，都給予「買進」評等。

高盛指出，iPhone Duo在16日開放預購後數分鐘內，預估交貨日期就從23日的正式上市日延後到明年。此外，中國大陸京東及天貓上的首批貨源也傳出開賣後一分鐘內賣光。

iPhone Duo預購火熱，再次印證高盛對摺疊手機的正面看法。高盛分析，摺疊機受青睞，主要有三大原因。首先，新的產品形態帶來新的使用情境與產品差異化，成功吸引消費者。

其次，消費需求持續朝高階機種移動，有利於摺疊式iPhone。第三，領導品牌通常較不易受到景氣循環影響。在第3季，iPhone的整體出貨量季增3%，優於整體市場出貨量季減8%。

高盛指出，摺疊手機過去12個月的全球混合平均售價（ASP）已由第1季時的1,228美元，提高至第2季時的1,392美元。此外，高階品牌持續享有高市占率。IDC統計，到第2季，華為的全球市占率達50%，全球混合平均售價約1,600美元。

高盛預估，iPhone摺疊機出貨量可望從今年的1,300萬支，成長到明年的3,300萬支；在樂觀情境下，今、明兩年的出貨量更分別上看3,500萬支、6,600萬支。

高盛認為，iPhone Duo有三大成功因素。首先，設計針對大眾的需求，例如摺疊時為5.4吋，展開後為7.6吋，為有史以來最薄的iPhone，有利於滲透到更廣泛的消費群體。新機也支援Apple Pencil，能額外吸引觸控筆的忠實用戶。其次是最新技術，例如可以在不同的軟體模式間無縫切換，提升使用者體驗。

第三則是價格具競爭力。iPhone Duo儘管面臨高昂的記憶體成本與頂級硬體規格，但起售價仍定在1,999美元。相形之下，競爭對手三星在美國推出的Galaxy Z Fold8 Ultra起售價為2,099.99美元。