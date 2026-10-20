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台股愈熱詐騙愈多？第3季通報近9000件 金管會揭兩原因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股愈熱、詐騙愈狂？據金管會統計，今年第3季GoogleMeta投資詐騙廣告通報8,962件，季增近45%、年增13%，已連兩季攀升且首度轉為年增；主因台股熱絡帶動投資詐騙，加上AI爬蟲提升蒐報效率。

投資詐騙廣告去年一路降溫，今年卻反向走升。首季通報5,223件、第2季6,194件，第3季再增至8,962件，呈現逐季攀升走勢。

證期局副局長黃仲豪表示，今年通報量走升有兩大原因，一是台股交易熱絡，投資詐騙與股市交易情況具有一定關聯。

二是證交所等周邊單位大量運用AI及爬蟲工具，蒐報效率提升，也使被發現的詐騙廣告增加。

若拉長時間來看，今年前三季累計通報2萬379件，年減38.6%。但第2、3季連續攀升，第3季更轉為年增，後續走勢仍值得觀察。

金管會指出，常見投資詐騙主要有四大類，包括透過LINE或社群媒體刊登假冒名人廣告，以推薦股票、飆股誘騙民眾加入私密群組；以及要求下載假投資平台App，誘使投資人入金交易。

另外兩類則是假冒知名券商、投信或財經專家名義進行不實招攬，以及以虛擬資產「高收益、穩賺不賠」為號召，誘使民眾投入資金。

另一方面，民眾直接向金管會陳情的投資詐騙案件仍下降，今年上半年共157件，低於去年全年512件。

黃仲豪表示，目前民眾通報詐騙管道增加，包括警調、地方政府等都有受理管道，也可能使直接向金管會陳情的案件減少。

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