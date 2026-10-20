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布油突破110美元大關 台指期夜盤一度遭摜破季線

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布油突破110美元大關 台指期夜盤一度遭摜破季線

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤20日開盤時，在美股電子盤漲跌不一的走勢中，以46,490點、上漲149點開出後，一路上衝至46,557點、上漲216點，但隨後受市場觀望科技巨擘財報、那斯達克電子盤跌勢擴大下，盤勢轉呈震盪壓回的格局，並受布蘭特原油突破110美元大關、再創5月以來新高影響，美股電子盤一度全面翻黑，台指期夜盤指數一度摜破季線46,230點支撐，但隨低接買盤進場，截至晚間約21點，指數來到約46,337點、下跌4點。

20日美股電子盤焦點，在於胡塞武裝襲擊沙烏地阿拉伯油田與機場等基礎設施、海灣地區接連傳出船舶遭受攻擊消息影響，布蘭特原油12月期貨價格一舉突破110美元大關，在晚間19點30分左右，觸及119.96美元、5月以來的新高，WTI油價也再次站上100美元關卡中，美國中長天期債券殖利率走跌，黃金、美元同步拉回，此外，市場期待SpaceX在美股盤後將公布的業績表現，但在電子盤中，包括美光（Micron）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）等AI龍頭股全面壓回，道瓊、標普、那斯達克電子盤一度全面走跌下，也左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,407元、下跌1元附近遊走，電子期上漲0.24%，半導體期上漲0.49%，中型100期貨指數上漲0.01%。

市場專家建議，就技術面來說，20日台股早盤開低走高回到平盤附近，但上檔短期均線反壓沉重，下半場跌勢擴大，終場收黑K棒，再測季線支撐，顯見台股上檔短期均線與10月15日帶量大長黑棒仍具沉重壓力，近期恐難脫整理格局，最好狀況將是在季線附近反覆整理，由於季線三個交易日後將扣抵7月29日低點39,384，季線將加速走揚，指數若持續整理，勢必跌落季線之下，台股將有不進則退的風險，屆時短線多空或將明朗。

夜盤 台指期 標普 美股

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