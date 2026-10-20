企業碳管理 面臨兩挑戰

隨著碳費申報展開，台灣正式邁入碳定價時代。TIP台灣永續評鑑分析2025年上市櫃公司碳管理表現，顯示企業碳管理面臨兩項關鍵挑戰，一是範疇三排放資訊揭露與減量目標設定存在明顯落差，二是減碳目標落實仍待提升。臺灣指數公司分析指出，投資人可透過企業目標設定、執行手段及減量成果，評估其碳管理成效，展現低碳轉型韌性與長期競爭力。

進一步來看，挑戰之一是揭露與減量目標存在落差，從數據來看，上市櫃企業揭露範疇一、二排放資訊的比率高達95.25%，並有69.17%設定減量目標；相較之下，範疇三排放揭露率雖達55.61%，設定減量目標者卻僅占11.01%。顯示企業在盤查資訊與目標制定之間存在明顯斷層。

由於範疇三涵蓋供應鏈與價值鏈活動，減量需仰賴供應商與客戶等夥伴共同推進，企業仍需進一步訂定明確減量目標與路徑，並透過供應鏈合作評核機制推動實質減碳。

挑戰二是減碳目標落實仍待提升，上市櫃企業使用自願減量額度與碳權的比率僅2.86%，採用內部碳定價的企業亦僅占6.96%；在已設定減量目標的企業中，範疇一、二達標者占18.19%，範疇三更僅占11.48%。

企業運用減碳工具情形仍不普遍，且將減碳目標轉化為實際成果方面，仍面臨挑戰。企業設定減碳目標後，仍需透過具體措施與管理安排持續推進，依營運需求運用適當的碳管理工具，並可將減量路徑連結設備投資、能源使用及採購決策。

投資人檢視上市櫃企業碳管理時，應關注「揭露、承諾、行動與實績」間連結，從排放資訊揭露完整性、減碳目標明確性、減碳措施的落實程度，以及實際減量成果與碳成本面向進行綜合評估。