「財務級定量數據揭露」及「永續資訊及年報同步發布」ESG進入新時代

隨著臺灣證券交易所正式將「公司治理評鑑」轉型改制為「ESG評鑑」，並顯著調升環境（21%）與社會（31%）比重，加上永續報告書啟動實收資本額20億元以上的上市櫃公司與IFRS S1/S2準則深度併軌，ESG已正式進入「財務級定量數據揭露」與「永續資訊與年報同步發布」的全新時代。

由凱基證券、IR Trust以及中華獨立董事協會共同主辦、集結資本市場超過250位領袖參會的一年一度台灣規模最大的ESG投資論壇-「2026 ESG x IFRS 永續揭露新時代」論壇，20日登場，也針對「監理與資本市場視角」、「企業實踐與會計師視角」及「資本市場機構法人視角」三大主軸展開深度研討。

論壇由金管會常務副主任委員莊琇媛、凱基證券董事長許道義及中華獨立董事協會創會理事長駱秉寬致詞開場。莊琇媛表示，永續發展已是全球資本市場與產業競爭的核心課題，金管會在「國家永續目標不變、方法務實調整」與「比例原則」前提下，推動上市櫃公司接軌IFRS S1與S2永續揭露準則。

新制聚焦資本額20億元以上及環境部公告應盤查登錄及查驗證的560家核心企業分階段推動，雖精簡強制家數，仍涵蓋台灣資本市場總市值87%及碳排放量96%；同時給予中小型上市櫃公司（資本額20~50億元）範疇三自願揭露、簡化第三方確信與延後申報等彈性過渡期。

不過，政策緩衝並非放鬆國家永續目標，企業應將永續資訊管理納入內控體系，並結合證交所2026年啟動的ESG評鑑與永續金融工具，將合規壓力轉化為吸引資本市場資金的核心競爭力。

許道義指出，「合規只是起跑線，永續數據的品質與策略運用，才是決定企業價值的關鍵。」隨著ESG績效已直接影響法人資金配置，企業建立完善內控體系，不僅有助降低資金成本，更是贏得市場信任的重要基礎。

中華獨立董事協會創會理事長駱秉寬表示，反漂綠將成為未來永續揭露的重點，為防範企業不當引用永續獎項或誇大局部績效，主管機關將依「真實有效、範圍相稱、禁止模糊」原則協助企業自我檢核，引導使用永續獎項及標章，違反者可依《公平交易法》規定處理，不可不慎。

在資本市場與機構法人視角場次，由東海大學財金系客座教授張錫主持，攜手今周刊發行人梁永煌、國泰投信資深副總鄭立誠以及凱基投顧董事長朱晏民共同對談。

張錫指出，氣候變遷帶來的極端天災已成為全球共同面對的危機；另一方面，AI快速發展也帶動電力需求，尤其綠電更是重要關鍵。企業在面對永續轉型時，除了跳脫單純減碳的思維，進一步關注氣候調適、能源供應及基礎建設韌性所帶來的長期需求，掌握轉型契機之際外，仍須回歸經營品質與資訊誠信。ESG不能只追求評分，更不能以不實揭露包裝；投資人最終看重的仍是企業的實質表現與長期價值。

國泰投信資深副總鄭立誠表示，ESG整合能補足財務分析的風險視角，並可能在社會或經濟危機期間提供下行保護，協助投資人更完整理解企業。企業透過強化風險管理、促進創新及管理低碳轉型，有助提升財務表現；但單靠ESG揭露不足以驅動績效。投資判斷應聚焦產業重大議題，透過議合釐清疑慮，並檢視ESG因素對營收、成本及獲利的實質影響；ESG揭露本身並非績效保證，仍須回歸財務重大性。

凱基投顧董事長朱晏民表示，ESG法規雖增加短期合規成本，但長期能降低資訊不對稱。ESG就像「安全帶」，重點非直接表述企業表現、股票報酬或投資風險，而是提早識別氣候與治理風險、降低踩地雷的機率。而當前最大挑戰在於資料品質，唯有建立共同標準並連結財務意義，才能真正提升投資決策品質。

主辦單位IR Trust共同創辦人張容甄表示，面對ESG評鑑元年與IFRS財務級揭露挑戰，永續資訊不再只是合規報告，更是企業在資本市場爭取機構法人青睞、提升企業價值的戰略工具。IR Trust將持續發揮IR與ESG整合顧問的雙軌優勢，協助上市櫃企業建構高品質的資訊揭露與發言體系，與台灣企業攜手共創永續競爭力。