就市論勢／電源管理、BBU有潛利

證交所昨（20）日董事會通過科絡達-KY（7778）、大大寬頻、貝爾威勒及旭東機械等四家公司初次股票上市（IPO）申請案，為台股資本市場再添新動能。其中，科絡達-KY為申請創新板上市的外國公司。 其中，科絡達-KY為全球一站式空中軟體升級（OTA）與遠程AI智能診斷解決方案供應商，廣泛切入智慧車聯網及機器人領域；大大寬頻為有線電視龍頭大豐電旗下的固網寬頻服務業者，獲中華電信策略參股；貝爾威勒是興櫃高價測試零組件大廠，主攻高階半導體測試探針卡等核心應用；旭東機械則深耕半導體高階先進製程、AI伺服器自動化設備等。 為持續擴展上市公司業務，臺灣證券交易所近期亦攜手元大證券舉辦「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，邀請不同產業及規模的企業代表參與，透過上市制度介紹與面對面交流，協助企業瞭解申請上市的多元途徑及市場優勢，並善用資本市場資源，支持企業長期發展與全球布局。 證交所上市一部經理陳怡成致詞時表示，台灣資本市場展現強勁韌性與活絡度，目前上市公司總市值已超過161兆元，在全球主要交易所中名列前茅。 台灣資本市場具備完整的產業聚落與活絡的交易動能，為企業籌資及成長提供有力支持。

2026-10-21 02:16