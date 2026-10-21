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就市論勢／電源管理、BBU有潛利
盤勢分析
10月初台灣加權指數延續9月上漲格局，然進入10月中旬，獲利了結壓力影響市場投資氣氛，主要原因為市場開始重新評估AI基礎建設融資風險，加上債券拋售等加重市場疑慮；美國9月CPI年增、核心CPI年增高於預期，市場重估Fed升息路徑，美元升至2025年5月以來高點。
台灣9月出口創下歷史單月新高，台灣基本面受惠AI需求推動，讓台股有持續成長底氣。儘管台股近期高檔震盪，然而長期供不應求產業仍受到市場關注，包含載板、被動元件、PCB／CCL等。尤其昨（20）日舉辦台灣電路板產業國際展覽會，下世代材料開發及材料升級趨勢等相關題材受到關注。
投資建議
短期台股面臨高價股獲利了結賣壓及美國升息、選舉的不確定性進入整理區間，然參考過去經驗，台股在短線帶量急跌後，往往隨後會出現一波V型反轉回升行情。因此，投資者不宜過度悲觀，應靜待築底回升時機，建議採取謹慎但積極操作策略，抓住短線修正後的反彈契機。
首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施及半導體設備廠務工程等，具備較高成長潛力。
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