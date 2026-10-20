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證交所鬆綁創新板交易「免簽風險預告書」 同步通過4家公司上市案

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台灣證券交易所於20日召開董事會，為持續接軌國際資本市場並提升市場交易效率，董事會正式決議鬆綁創新板交易規定，未來投資人參與創新板股票買賣，將取消簽署「風險預告書」之限制。此外，會中亦順利通過科絡達-KY（7778）、大大寬頻、貝爾威勒及旭東機械共4家公司的初次股票上市（IPO）申請案，為台股資本市場再添新動能。

證交所指出，創新板開板迄今已逾5年，隨著發行公司資訊揭露機制日趨完善，投資大眾對創新板的市場定位及營運特性已有充分瞭解。參考國際主要資本市場均未強制要求投資人於首次買賣上市股票前簽署風險預告書，為簡化投資人下單交易流程、提高市場參與意願及流動性，本次董事會決議取消該項規定，後續將陳報主管機關核定後施行。

除了交易制度革新外，證交所董事會亦審查通過4家企業之上市申請案：一、科絡達-KY（CAROTA）申請創新板第一上市案。該公司為全球一站式 OTA（空中軟體升級）與遠程AI智能診斷解決方案供應商，廣泛切入智慧車聯網及機器人領域。

二、大大寬頻為有線電視龍頭大豐電旗下之固網寬頻服務業者，獲中華電信策略參股，營運體質穩健，獲利表現亮眼；三、貝爾威勒是興櫃高價測試零組件大廠，主攻高階半導體測試探針卡等核心應用，營運成長動能充沛；四、旭東機械則深耕半導體高階先進製程、AI伺服器自動化設備及顯示器製程設備之關鍵設備製造廠。

證交所表示，上述通過之股票上市申請案將陳報主管機關核備，後續將依規依序推動掛牌作業，期盼吸引更多具潛力之優質企業加入台灣資本市場，提供投資人更多元的投資選擇。

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