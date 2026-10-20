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外資連10賣台股 今年累計賣超規模逾2.1兆元

中央社／ 台北20日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天震盪走跌下跌529點收46292點，外資賣超新台幣795.4億元，連10賣。根據統計，10月迄今外資在集中市場累計賣超達7416億元，今年以來外資在集中市場累計賣超規模超過2.11兆元。

三大法人今天合計賣超台股968.04億元，其中自營商賣超355.79億元，投信買超183.15億元，外資及陸資賣超795.4億元。根據統計，外資連續10個交易日賣超台股累計達8380億元。

相較之下，投信連8日在集中市場加碼累計達1336億元，今年以來累計在集中市場買超規模約8800億元。

台新投顧策略長黃文清接受記者電訪指出，外資近日大幅賣超台股，主要仍是受到美國利率變化不確定因素干擾，市場預期10月美國聯邦準備理事會（Fed）升息機率較低，但12月可能升息機會變高，利率變化牽動國際股市資金動向。

黃文清表示，外資近日賣超對台股產生一定壓力，不過投信資金持續加碼台股，長線來看，人工智慧AI產業基本面仍佳，台股偏多格局不變。

證券法人分析，國際油價維持高檔，仍牽動市場投資情緒，焦點轉移到大型科技股財報及景氣展望，期盼消除對AI投資回報變現能力的隱憂，21日台指期將結算，留意外資轉倉後動向。

台股 外資 賣台 規模 自營商

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