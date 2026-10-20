股市太瘋狂！谷月涵預警：AI明年恐達高峰 股市提前半年修正

近期，台灣股市激烈震盪，許多投資人心情隨之起伏不定。台北榮總大師講堂今邀請「台灣先生」之稱的聚界節能董事長谷月涵，主講「全球資本的鞦韆：不平衡，債務和通往智慧經濟的動盪之路」。他示警，觀察一個全新革命性產業發展約3至4年到達高峰後，即開始進入修正。以AI產業於2022、2023年蓬勃發展後，約至明年恐達高峰隨即修正，並預估股市可能提早半年就進入修正。

谷月涵表示，自1790年代開始，全球經濟歷經英國運河狂熱、美國鐵路狂熱、美國電信化，美國電信危機等，都是經歷了革命性技術出現、資本瘋狂湧入、痛苦的修正及倖存者奠基等過程。分析發現，一個全新革命性產業出現後，經3至4年的發展就會到達高峰，隨後進入3至4年的修正，AI產業也可能進入此步驟。

谷月涵說，目前美債殖利率突破5％，前一次超過5％的時候是2007年，也就是全球金融風暴前一年。「現在股市太瘋狂了」，他舉例，如果一個人有100元，看到股市上漲，投入1元買股票，隨著股市不斷上漲，投入的錢愈來愈多，而把100元都投進去了，最後，還會誰有錢買股票，這時股市就會開始修正，特別是現在房價高，許多年輕人買不起房子，拿資金去買股票，這是一個危險信號。

谷月涵演講時說，觀察40年來國際情勢、經濟活動及金融市場，常看到一個相同的趨勢，也就是全球資本的「蹺蹺板」形式，包括生產性與非生產性的債務及投資、債務與資金流動性的互動，以及免息跟交付的差別。

首先，他談到，生產性與非生產性的債務及投資，如金融市場流動性大，可以創造經濟走勢，但實質經濟受到政治、物料、地理等障礙，導致成長受限。舉例來說，中國大陸2001年加入世界貿易組織（WTO），對美外銷大幅成長，外匯存底快速增加下投資美債，美債資金快速增加，在美國華爾街主導下，讓民眾以低利率購買高價的房子。最後家庭負債非常沉重，演變成次級房貸危機，更演變為全球金融風暴，很多人因此受傷了。

谷月涵說，當一個國家的政府負債增加後，恐造成一個國家的財務危機，如日本1989年時，同樣的因為政府負債過高，引發股市崩盤、經濟危機。且繼2008年金融海嘯後，中國大陸為維持經濟成長，同樣的大幅借貸投入國內相關公共建設，當民眾有錢了開始買房子，也造成了房地產風暴。

就AI產業來說，谷月涵說，全球在AI基礎建設投資上，目前以美國占比為60%最高，超過其他所有國家，如此大規模投資，未來可能就會有泡沫化疑慮。不過，即便大家都知道，每一個產業都會經歷崩盤、泡沫，但大家還是朝著這路線前進，甚至可以說是理性的進展，原因是大家知道，有如2000年網路泡沫後，還是有Google、臉書及亞馬遜等大型公司會存活下來。

然而，AI發展確實存在許多障礙，其中最重要的就是電力問題，AI的運算必須靠電力，公司才能獲利，可說是「用電換錢」，一旦缺電，AI產業將無法發展。如在美國但目前申請新的電網曠日廢時，同時又面臨現有電網汰舊問題，即便許多公司投入小型模組化反應爐、核融合等新的發電方式，但研發仍不夠成熟無法投入AI產業。

台北榮總院長陳威明說，台灣具有資通訊產業優勢，應如何將此與AI結合，將智慧醫療轉換為智慧國力。谷月涵說，醫療與AI結合，最重要的是需提供龐大的病歷資料，但這些資料於個資方面十分敏感，因此，如何將敏感資料去識別化，以進入研究、商業化實屬重要，才能有進一步的進展。

陳威明說，AI產業要持續進展，一定需要乾淨及充足的電力，因此，期待安全、穩定、沒有核廢料的新能源可以盡快問世，才能幫助AI產業的資料中心，同時提醒民眾務必要「理性投資」。