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三大法人賣超968億！台股量縮季線攻防 3千金跌破5千元、川湖收復萬元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股20日賣壓增強，三大法人擴大賣超968.04億元，外資大舉提款近800億元，成為盤面壓力來源。集中市場指數終場下跌529.15點，收46,292.93點，跌幅1.13%，盤中高低震盪逾800點，成交值大降至7,587億元，季線支撐面臨考驗。

統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超795.4億元；投信逆勢買超183.15億元；自營商合計賣超355.8億元，其中自行買賣賣超68.55億元、避險賣超287.25億元。

台股20日開高震盪後賣壓加重，集中市場指數盤中最高來到46,967.91點，最低下探46,163.03點，終場收在46,292.93點。合計集中市場與櫃買市場，上漲597家、下跌1,245家，漲停32家、跌停0家。

五大權值股表現上，僅鴻海（2317）逆勢收紅，其餘普遍回檔，合計影響大盤約180點。其中，台積電（2330）跌15元、收2,405元，守住2,400元整數關卡，單一檔拖累大盤近120點。聯發科（2454）盤中一度衝上4,305元高檔，終場仍翻黑，下跌1.31%、收4,150元；台達電（2308）跌2.13%、收1,605元，日月光投控（3711）跌1.49%、收660元。相較之下，鴻海上漲0.84%、收241.5元，成為權值股中的少數亮點。

千金股表現同樣分歧，股后川湖（2059）經過3日攻防，終於收復萬元關卡，終場上漲1.81%、收10,100元；光學股王大立光（3008）則下跌4.32%、收5,975元，失守6,000元關卡，季線保衛戰在即。穎崴（6515）、台光電（2383）、旺矽（6223）同步跌破5,000元大關，分別收4,960元、4,945元及4,900元。

族群方面，被動元件、光學元件及PCB仍有個股逆勢表態。被動元件禾伸堂（3026）、聚鼎（6224）一度亮燈漲停，華新科（2492）、鈺鎧（5228）、金山電（8042）、雷科（6207）也收高；不過，國巨*（2327）盤中最高一度來到550元，終場仍下跌2.06%、收523元。

光學元件方面，今國光（6209）、聯一光（3441）雙雙漲停；PCB族群則由台郡（6269）、律勝（3354）、德宏（5475）亮燈漲停，顯示大盤走弱之際，資金仍在部分個股間尋找機會。

三大法人 台股 量縮 外資 指數 台積電 聯發科

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