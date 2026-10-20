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Fed本月不升息機率上揚 但市場可能已過度反映未來升息幅度

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，美國9月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據高於預期，進口物價年增也創逾四年最大漲幅，但聯準會（Fed）主席華許對後續行動態度保留，市場評估Fed本月維持利率不變的機率升至高於八成。

美國公債殖利率居高不下，法國巴黎銀行財富管理認為，市場可能已過度反映未來升息幅度。美國2年期公債殖利率過去一個月上升約0.75個百分點，目前市場已反映至2027年中將再升息三次以上，但法國巴黎銀行財富管理認為升息幅度可能低於市場預期，因此現階段偏好短天期債券作為現金替代選擇。

隨近期殖利率快速走高，部分債券也逐步進入較具吸引力的布局區間。法國巴黎銀行財富管理維持核心歐元區政府債正面看法，偏好7-10年期債券；同時看好歐元及英鎊投資級債券，其中BBB級歐元投資級債殖利率約4.4%，較今年2月高1.2個百分點，在企業獲利率、現金流及資產負債表仍相對穩健下，投資吸引力提升。

在新興市場債方面，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人何英信表示，新興國家當前正處三大轉變的有利位置。一為自身改革有成，因此基本面更加穩固；二為全球貿易重組轉向區域化，有利新興國家發展機會；三為資金重分配，美元資產過度集中與地緣政治風險，促使國際資金重新配置、分散風險，新興國家資產可望受惠。

升息 Fed 機率

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