台股收盤下跌529點再度下探季線 台積電收低15元

美股昨夜漲多跌少，科技股帶動那指漲1.11%、費半指數彈升1.61%。但台股20日仍開低109.51點，報46,712.57點，在台積電（2330）跌破2,400元關卡、探至2,395元之下，台達電（2308）、欣興（3037）、南亞科（2408）等電子權值股同步走弱，加上金控雙雄承壓，指數一度下跌逾420點，探至46,397.12點。所幸聯發科（2454）力守高檔，帶動南亞（1303）、台光電（2383）、致茂（2360）、川湖（2059）等個股逆勢上漲，緩和大盤跌勢，多空在46,300至46,700點間拉鋸。友達（2409）、富喬（1815）及主動中信台灣收益（00406A）則交投熱絡。

2026-10-20 09:20