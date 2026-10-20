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台股收盤下跌529點再度下探季線 台積電收低15元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股配圖。記者曾原信／攝影
台股配圖。記者曾原信／攝影

台股20日收盤下跌529.15點、跌幅1.13%，終場以46,292.93點作收，成交量7,587億元；台積電（2330）收盤價2,405元，下跌15元，跌幅0.62%。

今日成交金額大且走高為：緯創（3231）、台玻（1802）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、奇鋐（3017）、緯潁、鴻海（2317）、健策（3653）及高力（8996）；成交金額大且疲軟者則為：南亞（1303）、聯發科（2454）、國巨*（2327）、台虹（8039）、大立光（3008）、南亞科（2408）、欣興（3037）、台燿（6274）及金像電（2368）。

第一金投顧表示，台股今日下測季線，早盤多頭企圖衝高卻遇賣壓，若上方缺口未能回補，盤勢整理時間恐拉長，須提防再度回測季線。操作宜控制持股水位，避免過度集中於單一族群，分散風險，反彈時汰弱留強。選股留意9月營收成長、第4季展望正向,且回檔守穩月線的個股。

群益投顧表示，正值AI融資疑慮引爆之際，Meta成這波質疑聲浪中第一家被檢驗AI資本支出成效的科技巨頭，將在本周三公布業績，市場將高度關注這家超大規模CSP盈利能力的提升速度，能否超越資本開出增速，AI Agent Muse商業化成效與自由現金流變化。

台股 台積電 緯創

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