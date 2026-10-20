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AI新創技術強還不夠！安永點出上市前必做三件事

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
「AI新創躍升關鍵力」論壇合照。業者／提供
「AI新創躍升關鍵力」論壇合照。業者／提供

AI新創要擴大規模、爭取資金，除了技術與產品，也須讓投資人看見可驗證的成長成果，並建立可靠的財務、內控及公司治理制度。安永指出，新創不必等到首次公開發行（IPO）前才開始準備，應及早量化產品價值、明確劃分AI管理責任，並提高財務預測與資訊揭露品質，為後續募資及進入資本市場打好基礎。

安永攜手數位發展部數位產業署、證券櫃檯買賣中心、台北市電腦公會及中華民國創新創業服務協會，共同舉辦「AI新創躍升關鍵力」論壇，從政府投資資源、資本市場策略、企業成長與治理等面向，解析AI新創在不同發展階段需要的能力與資源。

在資金支持方面，數位產業署推動「加強投資AI新創實施方案」，向國發基金匡列新臺幣100億元投資資金，計畫為期10年，由政府搭配民間資金共同投資，並串接創投、加速器及企業創投等夥伴，協助補足AI產業各發展階段的資金需求，支持具潛力企業拓展國際市場、邁向資本市場。目前該方案已有46家搭配投資人，持續媒合投資資源與AI企業。

台北市電腦公會副總幹事賴荃賢分享政府投資資源與AI新創扶植措施，說明百億投資方案的申請流程及企業應備重點，協助新創掌握政策與資金機會。櫃買中心新創發展部組長何藹然則指出，AI新創可善用創櫃板資源，強化公司治理與資本布局，提升市場信任及募資能力，為下一階段發展做好準備。

安永諮詢服務股份有限公司執行副總經理曾韵表示，AI新創邁向獨角獸，關鍵不只是技術突破或追求更高估值，更要讓企業的成長與營運成果經得起檢驗，逐步建立市場信任。

曾韵指出，企業在IPO前，就應從投資人與董事會關心的問題出發，檢視AI能否持續帶動成長、相關成果能否與可靠的財務及內控制度連結，以及AI風險是否可控、治理機制能否支撐企業應負的責任，讓技術發展與企業經營相互扣合。

她建議，AI新創可提前採取三項行動。首先，量化產品價值，將客戶使用產品後的成果與企業績效連結，讓市場看懂產品帶來的實際效益；其次，建立AI治理基礎，包括盤點AI應用、明確指定負責人及進行風險分級；第三，提高財務預測、內控、董事會運作及資訊揭露的成熟度，提前以上市公司的方式營運。

曾韵強調，資本市場準備不必等到IPO前才開始，企業須同步提升成長、治理與營運能力，才能將技術優勢轉化為可驗證的長期價值，為後續募資及進入資本市場奠定基礎。

論壇也邀請兩家新創分享實務經驗。知識科技董事長任正偉分享企業從技術發展到接受創櫃輔導、朝資本市場前進的成長歷程；墨宇創辦人薛名喻則從取得「加強投資AI新創實施方案」投資的經驗出發，分享企業邁向資本市場的歷程。

安永 台北市 資本市場

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