聽新聞
0:00 / 0:00
台股開低後陷入震盪幾度翻紅 法人：美科技股回穩 台股醞釀跌深反彈
美股四大指數漲多跌少，以費城半導體指數上漲1.6%最高，台股20日開低後陷入震盪，盤中最低下跌424點至46,397點，不過幾度翻紅，最高小漲145點至46,967點。台積電盤中最低下跌25元至2,395元。金融指數跌幅較重，跌幅逾2%。
法人指出，19日受到美科技股走弱影響，台股早盤下殺回探季線，午盤後轉強後縮腳，終場以下跌289點作收。盤面強勢類股為PCB、電信、IC載板等。美國科技股轉強，加上台股波段跌幅已大、季線附近浮現低檔承接力道，且日KD技術指標逐步進入低檔區 ，預期大盤可望醞釀跌深反彈走勢。操作策略上，指數回穩反彈，建議加碼AI趨勢加持、股價逆勢走強與法人加碼股；賣出股價重挫、業績展望不佳股。做多可留意AI伺服器相關、半導體及PCB股。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。