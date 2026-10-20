快訊

陸生「捏賴清德」遭逐 梁文傑：刻意挑戰規定不得不執法

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

中職／用五月天歌詞勉勵0勝2敗兄弟 周思齊：輸球不是最可怕的事

聽新聞
0:00 / 0:00

台股開低後陷入震盪幾度翻紅 法人：美科技股回穩 台股醞釀跌深反彈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數漲多跌少，以費城半導體指數上漲1.6%最高，台股20日開低後陷入震盪，盤中最低下跌424點至46,397點，不過幾度翻紅，最高小漲145點至46,967點。台積電盤中最低下跌25元至2,395元。金融指數跌幅較重，跌幅逾2%。

法人指出，19日受到美科技股走弱影響，台股早盤下殺回探季線，午盤後轉強後縮腳，終場以下跌289點作收。盤面強勢類股為PCB、電信、IC載板等。美國科技股轉強，加上台股波段跌幅已大、季線附近浮現低檔承接力道，且日KD技術指標逐步進入低檔區 ，預期大盤可望醞釀跌深反彈走勢。操作策略上，指數回穩反彈，建議加碼AI趨勢加持、股價逆勢走強與法人加碼股；賣出股價重挫、業績展望不佳股。做多可留意AI伺服器相關、半導體及PCB股。

台股 法人 費城半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股大跌941點逼近季線後反彈 法人：美股表現欠佳 台股回探季線支撐

台積電測試2,400元支撐！台股開低一度跌逾420點 聯發科撐盤

外資賣超不手軟！三大法人續砍899億元 台積電急拉收平、台股跌289點

台股盤中跌逾800點 台積電聯電承壓記憶體走弱

相關新聞

外資10月狂砍台股6,620億賣夠了嗎？ 分析師曝不賣的關鍵竟是…

台股從歷史高點的49,968.92點反轉下跌，大盤指數回測季線，外資10月以來賣超台股6,620.69億元，外資狂砍之下，指數離50,000點似乎愈來愈遠，到底外資賣夠了沒？賣超何時才會停止？證券分析師認為，主要有4個關鍵因素牽動外資對台股的態度。

美股大漲台股開盤仍跌逾400點 法人的最新波動區間和建議看這裡

儘管美股三大指數全面收紅，尤其晶片類股領軍反彈，NASDAO 與費半分別上漲1.11%與 1.61%，但是台股依然信心不足，今日開盤後不久就下跌超過400點，最低跌至46397.12點，跌勢隨後收斂。法人分析，台股的融資餘額在9月中旬快速增加，籌碼浮額偏高，將影響大盤籌碼的安定性。本週三為台指期結算，盤勢恐震盪加劇，預估本週加權指數將落在45500點至47500點區間波動。

台積電測試2,400元支撐！台股開低一度跌逾420點 聯發科撐盤

美股昨夜漲多跌少，科技股帶動那指漲1.11%、費半指數彈升1.61%。但台股20日仍開低109.51點，報46,712.57點，在台積電（2330）跌破2,400元關卡、探至2,395元之下，台達電（2308）、欣興（3037）、南亞科（2408）等電子權值股同步走弱，加上金控雙雄承壓，指數一度下跌逾420點，探至46,397.12點。所幸聯發科（2454）力守高檔，帶動南亞（1303）、台光電（2383）、致茂（2360）、川湖（2059）等個股逆勢上漲，緩和大盤跌勢，多空在46,300至46,700點間拉鋸。友達（2409）、富喬（1815）及主動中信台灣收益（00406A）則交投熱絡。

台股收盤下跌529點再度下探季線 台積電收低15元

台股20日收盤下跌529.15點、跌幅1.13%，終場以46,292.93點作收，成交量7,587億元；台積電（2330）收盤價2,405元，下跌15元，跌幅0.62%。

AI新創技術強還不夠！安永點出上市前必做三件事

AI新創要擴大規模、爭取資金，除了技術與產品，也須讓投資人看見可驗證的成長成果，並建立可靠的財務、內控及公司治理制度。安永指出，新創不必等到首次公開發行（IPO）前才開始準備，應及早量化產品價值、明確劃分AI管理責任，並提高財務預測與資訊揭露品質，為後續募資及進入資本市場打好基礎。

美科技股反彈 市場憂AI業者借貸成本高影響獲利

經過兩週股價回檔後，美國科技股今天出現反彈，AI晶片類股普遍上漲。市場憂心美債殖利率走高連帶推升企業債殖利率，中小型AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。