外資10月狂砍台股6,620億賣夠了嗎？ 分析師曝不賣的關鍵竟是…

台股從歷史高點的49,968.92點反轉下跌，大盤指數回測季線，外資10月以來賣超台股6,620.69億元，外資狂砍之下，指數離50,000點似乎愈來愈遠，到底外資賣夠了沒？賣超何時才會停止？證券分析師認為，主要有4個關鍵因素牽動外資對台股的態度。

台股在10月6日寫下盤中及收盤歷史新高，市場對於攻克50,000點更是樂觀看待，但不料，大盤指數卻是反轉向下，10月19日盤中一度下探至46,170點， 逼近季線，20日早盤以46,712.57點開出，下跌109.51點，一度下滑至46,397.12點，下跌424.96點，盤中也曾翻紅拉升至46,967.91點，上漲145.83點。

統計外資10月以來賣超居多，僅在10月初買超3個交易日，其後則是連續賣超，已連九賣， 10月來（截至10月19日）合計外資賣超6,620.69億元，外資一路狂賣台股提款，到底賣夠了嗎？還是仍會持續出脫台股？

證券分析師張陳浩表示，外資賣超台股主要是受美元強勢，及AI雜音不斷等因素的影響，他分析，近期以來AI的信用風險、終端需求及電力等再成為市場擔憂的重點，在信用風險部分包括企業端因借錢擴產，可能衍生的風險，還有投資者過度投資的信用風險，都引來議論。

張陳浩指出，整體來看，外資要不賣超，關鍵有四點，首先是在美國費城半導體指數能不能止穩？其次則是對AI的看法及態度，另外，通膨影響地區擴大，急貶的新台幣能不能止穩？將關係到外資會不會停止賣超；張陳浩認為，美股及台股經過下跌，本益比修正下，基本面價值已浮現。