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美債殖利率攀高 國泰投顧建議美股多元配置搭配新興市場美元債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

最近美國中長天期公債殖利率快速攀升，不僅增加股票估值修正壓力，也同步拖累全球股債資產表現。不過，歷史經驗顯示，在高殖利率與經濟擴張時期，美股風格輪動加速，新興美元債則展現相對優勢。法人建議，以美股多元靈活風格搭配新興市場美元債。

國泰投顧研究指出，現今高殖利率環境伴隨著景氣擴張的「高殖利率+AI經濟成長」，近30年以來兩段時期有跡可循。在1999年第3季至2000年的殖利率區間約6-7%，以及2004年至2007年的殖利率區間約4-5%，兩段時期都呈現殖利率相對高檔與經濟擴張並行特徵，前者受到網路與資訊科技投資帶動，後者則受惠於全球景氣需求擴張。

在高殖利率與經濟擴張並行環境下，美股風格輪動加速。摩根士丹利美國關鍵股票基金經理人史利蒙（Andrew Slimmon）認為，目前環境下，市場焦點持續在總經與企業基本面之間切換，美股風格領漲可能快速於成長、價值與防禦因子之間輪動。

在固定收益方面，在高殖利率與經濟擴張時期，新興市場美元主權債的表現都領先其他債種。摩根士丹利新興市場債投資團隊共同主管高德瑞（Brad Godfrey）認為，新興市場債殖利率不僅具吸引力，許多新興市場國家基本面非常強勁，也爲新興市場債投資帶來支撐。

國泰投顧指出，新興市場美元債經歷美債殖利率重新定價後，殖利率水準重新墊高。以摩根大通新興市場債券環球多元化指數來看，目前整體新興市場美元債殖利率約7.11%、新興市場美元非投資等級債約8.1%、新興市場美元投資等級債約6.27%。因此，若美債殖利率由急升轉為高檔震盪，較高收益將逐步成為總報酬的重要緩衝。

回顧過去幾次高殖利率階段，美股領漲風格並不固定，市場往往隨經濟與利率預期變化而快速輪動。國泰投顧建議，投資人可以透過「美股多元風格配置」搭配「新興市場美元債」掌握投資機會。

以國泰投顧總代理的摩根士丹利美國關鍵股票基金為例，不受單一風格框架限制，不預設押注單一投資風格，而是透過量化模型結合基本面研究，動態掌握市場領導族群變化；至於國泰投顧總代理的摩根士丹利新興市場債券基金投資團隊，則致力於全面尋找具轉機題材、國家基本面強勁的新興市場國家主權債。

殖利率 美債殖利率 國泰

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