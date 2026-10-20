美股大漲台股開盤仍跌逾400點 法人的最新波動區間和建議看這裡

儘管美股三大指數全面收紅，尤其晶片類股領軍反彈，NASDAO 與費半分別上漲1.11%與 1.61%，但是台股依然信心不足，今日開盤後不久就下跌超過400點，最低跌至46397.12點，跌勢隨後收斂。法人分析，台股的融資餘額在9月中旬快速增加，籌碼浮額偏高，將影響大盤籌碼的安定性。本週三為台指期結算，盤勢恐震盪加劇，預估本週加權指數將落在45500點至47500點區間波動。

操作策略方面，法人也建議，國際股市尚未出現止跌回穩訊號，伴隨目前加權指數籌碼浮額偏高，投資人可透過買黑賣紅的方式，進行價差交易。

尤其台積電ADR昨天上漲1.84%，但是今天開盤之後卻走跌，而且還一度失守2400元關卡。對目前的格局，法人以「量縮力守季線」來形容，隨著多數權值股走跌，各類股普遍收低，資金轉進 PCB 相關概念股。

台灣電路板產業國際展覽會於週二登場，市場聚焦 AI 算力提升，帶動硬體架構革新、IC 載板、高階伺服器板需求擴張。法人也點名，包括先進封裝技術，例如 TGV 玻璃穿孔、FOPLP 面板級封裝、玻璃基板、CPO 等領域，同步成為投資人關注重心。

選股方向中，法人也特別建議，像是玻纖紗/布上中下游供應鏈，PCB 鑽針及設備，軟板、PTFE（聚四氟乙烯）概念股，屬於盤面上相對抗跌的族群。

法人也分析盤勢指出，由於本週起大盤月線的扣抵值，將逐日向上扣高，若加權指數短時間內無法收復月線位置，後續月線將形成蓋頭反壓。

對於週一美股的表現，法人分析，投資人將前一週的拋售視為技術性超跌，加上市場觀望即將到來的重量級科技股財報，且傳出Nscale與Anthropic洽談規模約450億美元的算力供應合約，加上美國國土安全部禁止DeepSeek用於聯邦文官系統，被市場解讀為美系AI陣營競爭壓力暫緩，進一步強化AI基礎建設長期需求的想像，美股在科技股與成長股領軍下，出現反彈，VIX單日大跌7.75%，顯示上週AI相關恐慌情緒快速回落，風險偏好回升。

但法人也認為，雖然市場情緒指標轉為偏多、VIX大幅回落，不過，反彈高度集中於少數大型AI與電商龍頭，因此法人特別的提醒，整體而言行情更多只是反映前期超跌後的技術性反彈與部位回補，而非對總體環境與企業獲利前景的全面性重估，未來仍須觀察即將登場的科技巨頭財報能否將AI資本支出轉化為實際獲利，以決定本輪AI行情的延續性。