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台積電測試2,400元支撐！台股開低一度跌逾420點 聯發科撐盤

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股20日仍開低109.51點，報46,712.57點，在台積電（2330）跌破2,400元關卡、探至2,395元之下。記者鄭超文／攝影
台股20日仍開低109.51點，報46,712.57點，在台積電（2330）跌破2,400元關卡、探至2,395元之下。記者鄭超文／攝影

美股昨夜漲多跌少，科技股帶動那指漲1.11%、費半指數彈升1.61%。但台股20日仍開低109.51點，報46,712.57點，在台積電（2330）跌破2,400元關卡、探至2,395元之下，台達電（2308）、欣興（3037）、南亞科（2408）等電子權值股同步走弱，加上金控雙雄承壓，指數一度下跌逾420點，探至46,397.12點。所幸聯發科（2454）力守高檔，帶動南亞（1303）、台光電（2383）、致茂（2360）、川湖（2059）等個股逆勢上漲，緩和大盤跌勢，多空在46,300至46,700點間拉鋸。友達（2409）、富喬（1815）及主動中信台灣收益（00406A）則交投熱絡。

美股昨夜在科技股反彈帶動下漲跌互見，那指上漲1.11%、費半指數勁揚1.61%，標普500指數漲0.41%，道指小跌0.07%。市場聚焦本周Meta、特斯拉等重量級企業財報，觀察獲利能否支撐AI投資前景；油價維持高檔則增添變數。台股ADR同步走揚，台積電漲1.84%、日月光（3711）漲3.21%、聯電（2303）漲1.31%。台指期夜盤小跌78點，收46,691點。

盤面上，五大權值股僅聯發科開高在4,260元、其餘皆開低。其中，台積電開低20元、報2,400元，台達電開1,635元、鴻海（2317）開238元、日月光投控開669元。

類股方面，玻陶、生醫、光電、航運等漲幅居前，油電燃氣、金融、營建、鋼鐵等相對疲弱。

回顧台股19日表現，集中市場指數下跌289.18點、收46822.08點，成交值收斂至8,262.64億元。三大法人賣超888.64億元，其中，外資賣超 767.43億元，自營商賣超（合計） 362.63億元，投信持續買超241.42億元。

法人指出，台股短線均線下彎、融資餘額偏高，加上周三台指期結算，預期本周震盪加劇，指數區間估落在45,500至47,500點。選股可留意玻纖紗布、PCB設備、軟板及PTFE概念股，操作宜採買黑賣紅策略。

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儘管美股三大指數全面收紅，尤其晶片類股領軍反彈，NASDAO 與費半分別上漲1.11%與 1.61%，但是台股依然信心不足，今日開盤後不久就下跌超過400點，最低跌至46397.12點，跌勢隨後收斂。法人分析，台股的融資餘額在9月中旬快速增加，籌碼浮額偏高，將影響大盤籌碼的安定性。本週三為台指期結算，盤勢恐震盪加劇，預估本週加權指數將落在45500點至47500點區間波動。

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