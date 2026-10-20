費半終止連8黑AI股反彈 法人：台股守穩看外資動向

美股人工智慧AI晶片族群反彈，記憶體翻揚，台積電ADR勁揚1.84%，台積電期貨夜盤上漲2點收2425點，台指期夜盤下跌78點收46691點。期貨法人分析，費城半導體指數終結連8跌，台股19日拉出長下影線，短線能否守穩看外資是否中止賣超，待承接買盤量能回溫。

美股主要指數19日收盤大多走高。道瓊工業指數小跌36.38點或0.07%，收51966.03點，標準普爾500指數小漲31.29點或0.41%，收7690.73點。

那斯達克指數揚升290.86點或1.11%，收26430.89點，費城半導體指數勁揚179.06點或1.61%，收11316.34點，終結連續8個交易日下跌。

輝達（NVIDIA）勁揚1.38%收217.09美元，台積電美國存託憑證（ADR）揚升1.84%收420.22美元，超微（AMD）漲1.76%，美光（Micron）漲2.97%，英特爾（Intel）漲2.43%。SK海力士美國存託股分（ADS）漲4.67%。

台股19日走勢震盪，盤中一度重挫逾940點，尾盤跌勢收斂，終場下跌289.18點，收46822.08點，外資及陸資持續站在賣方，賣超新台幣767.42億元，連續9個交易日賣超。

在台指期淨部位方面，三大法人19日淨空單減少3798口至4216口，其中外資淨空單減少2530口至9萬1145口。

根據統計，外資今年至10月19日累計在台股集中市場賣超規模達2.03兆元，10月以來累計賣超近6621億元。

外資近日賣超台股並匯出，新台幣兌美元匯率19日一度重挫逾2角，摜破32.5元整數關卡，最低觸及32.572元，為近18個月新低，尾盤在央行調節下，收盤收32.445元，重貶1.07角。

金管會主委彭金隆19日表示，股市反應市場資訊造成的波動，影響所及是全球股市，並非台灣獨有，如果市場資訊沒被扭曲時，金管會尊重市場機制，當市場失靈、行為不理性時，政府才會介入。