美科技股反彈 市場憂AI業者借貸成本高影響獲利

經過兩週股價回檔後，美國科技股今天出現反彈，AI晶片類股普遍上漲。市場憂心美債殖利率走高連帶推升企業債殖利率，中小型AI開發業者面臨極高的借貸成本，投資人更警覺AI存在風險。

美國科技股經過兩週跌勢後，AI族群19日帶動反彈。道瓊工業指數小跌0.07%，標普與那斯達克指數漲0.41%、1.11%，費城半導體指數漲1.61%。

記憶體族群中，上週大跌15%的美光（Micron）盤中一度漲至5%，收盤前漲幅縮窄，上漲2.97%，海力士（SK Hynix）ADR漲4.67%，晟碟（Sandisk）漲5.53%。

AI晶片股，輝達（Nvidia）與超微（AMD）漲1.38%、1.76%，上週跌幅達14%的英特爾（Intel）漲2.43%，台積電（TSMC）ADR漲1.84%。

雲端數據業者中，谷歌（Google）母公司Alphabet漲0.96%，亞馬遜（Amazon）漲4.98%，臉書（Facebook）、Instagram母公司Meta跌0.55%，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在社群宣布將提供每名美國兒童一股後，上漲1.32%。

美國重要科技業者Netflix、SpaceX、Meta與特斯拉（Tesla）本週將陸續公布財報，市場關注鉅額AI開支的回報風險，投資人對AI企業態度漸趨審慎。

此外，受油價高漲與公債殖利率長期走高影響，AI數據業者借貸成本持續偏高；企業債與公債競爭買家，中小型AI下游業者的利息成本已高於一般企業。

AI雲端運算架構業者CoreWeave過去一週股價下跌近25%，高盛（Goldman Sachs）雖提高股票評級至買進，19日交易仍下跌0.62%。CoreWeave在6月以利率9.675%發售的公司債，近期遭拋售，殖利率接近15%，造成企業發展極大負荷。

資產管理公司LNW投資長阿爾巴哈里（RonAlbahary）在財經頻道CNBC指出，這些公司大舉投入資金能否創造一定的回報，投資人看法漸趨嚴苛，特別是舉債部分。在這波AI拋售潮之前，投資人相信投資AI一定有回報，但事實並非如此。

他認為，基準利率走高已改變環境，CoreWeave公司債狀況是AI交易變化的徵兆，如果這些企業營利僅一般，市場將更趨疲軟。