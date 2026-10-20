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美股延長交易會否吸台股資金？金管會密切關注

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

美股那斯達克交易所將延長交易時間到廿三小時，是否可能吸走台股資金？金管會主委彭金隆表示，金管會已成立專案小組，研究包括是否調整交易時間、「T+2」交割制度等資本市場的議題，也會密切關注美國新制上路後的影響，但他強調，要調整制度必須要在有社會共識之下才會進行。

彭金隆說，股市延長交易時間，必須取得社會共識才會做。據了解，不論是券商或營業員都反對股市延長交易時間，相關意見受到金管會的重視，因此彭金隆特別強調所謂的社會共識。

美國兩大交易所那斯達克與紐約證券交易所規畫延長交易時間至每日廿三小時、每周交易五天的近全天候交易模式，其中那斯達克將於十二月六日正式上路，開始實施夜盤交易。立委羅明才關切，美國延長交易時間會否有磁吸效應，吸走全球資金與人才，以及台灣的因應策略。

美股 台股 彭金隆

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