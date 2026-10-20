聽新聞
0:00 / 0:00

祭限空令？金管會：尊重市場機制

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

外資今年賣超台股超過兩兆元，立委關切金管會是否祭出「限空令」？金管會主委彭金隆指出，目前市場資訊仍能充分反映，跌勢也是全球共同現象，市場機制並未扭曲，「沒有扭曲，我們不會介入」，現階段仍尊重市場機制。

彭金隆昨赴立法院財委會業務報告，賴士葆、賴惠員及羅明才等朝野立委接連關切台股震盪、外資大舉賣超，及金管會是否祭出限空、禁空等穩市措施。

彭金隆指出，台股近期波動主要反映國際股市走勢，跌勢並非台灣獨有。市場本來就有多空不同判斷，投資人根據充分揭露的資訊形成價格，政府不能只因股市下跌就介入。

賴士葆追問，目前是否不會祭出穩市措施？彭金隆說，只有市場出現不理性行為，政府才會採取處置；目前市場資訊仍能充分反映，投資人正消化全球共同訊息，「沒有扭曲，我們不會介入」。

至於外資賣壓，彭金隆坦言，日前外資單日賣超創史上新高，今年累計賣超已逾兩兆元，外資持有台股市值比重達百分之四十八，「外資對台股影響力就是這麼大」。外資多是長期布局的機構投資人，過去在台股累積相當獲利，面對全球資本市場調整，自然會依自身策略調整投資部位。

限空令 金管會 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外資賣超台股近2兆！金管會為何不出手？彭金隆揭關鍵

憂台股逼近熊市 金管會：未見市場失靈

台股下跌危機解除？天量賣超反成落底訊號 陳龍：外資比台灣散戶還散戶

美股12月交易23小時 恐吸台股資金？彭金隆揭應戰方向

相關新聞

不手軟 外資今年賣超台股破2兆

外資砍台股不手軟，昨再賣超七六七點四億元，十月已賣超六六二○點六億元，今年以來賣超金額突破兩兆元大關，為台股史上首見外資賣超「二」字頭；若外資不回頭，將改寫歷年最大賣超紀錄。

祭限空令？金管會：尊重市場機制

外資今年賣超台股超過兩兆元，立委關切金管會是否祭出「限空令」？金管會主委彭金隆指出，目前市場資訊仍能充分反映，跌勢也是全球共同現象，市場機制並未扭曲，「沒有扭曲，我們不會介入」，現階段仍尊重市場機制。

美股延長交易會否吸台股資金？金管會密切關注

美股那斯達克交易所將延長交易時間到廿三小時，是否可能吸走台股資金？金管會主委彭金隆表示，金管會已成立專案小組，研究包括是否調整交易時間、「T+2」交割制度等資本市場的議題，也會密切關注美國新制上路後的影響，但他強調，要調整制度必須要在有社會共識之下才會進行。

新聞眼／外資從容離場 國家隊成接盤俠？

外資大舉撤離台股，「國家隊」卻逆勢進場護盤，究竟是在穩定市場，還是成為外資撤退的「接盤俠」？距離九合一選舉只剩約四十天，股匯卻大幅波動，對於把股市表現當政績宣傳的賴政府而言，無疑是一大壓力。不過，當外資持續大賣，四大基金及公股行庫進場承接權值股，雖然短期有助於穩定指數，卻也讓外資在高價從容離場，將後續市場風險留給政府資金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。