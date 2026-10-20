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國家隊救援台股拚反彈 法人研判探底危機已過

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股19日早盤面臨AI疑慮、通膨等一系列利空衝擊，指數一度大跌941點，殺低逼近季線大關，然隨盤中政府信心喊話，國家隊進場護盤，搭配內資買盤逢低買進，台股跌點大幅收斂。記者鄭超文／攝影
台股19日早盤面臨AI疑慮、通膨等一系列利空衝擊，指數一度大跌941點，殺低逼近季線大關，然隨盤中政府信心喊話，國家隊進場護盤，搭配內資買盤逢低買進，台股跌點大幅收斂。記者鄭超文／攝影

台股昨（19）日早盤面臨AI疑慮、通膨等一系列利空衝擊，指數一度大跌941點，殺低逼近季線大關，然隨盤中政府信心喊話，國家隊進場護盤，搭配內資買盤逢低買進，台股跌點大幅收斂。法人表示，台股探底危機已過，六大利多看好台股反彈。

三大法人昨賣超888.6億元，外資再賣超767.4億元，連九賣；自營商也賣超362.6億元，連八賣；但逢低買盤透過ETF、 基金進場承接，投信買超241.4億元，連七買，累計1,152.7億元。八大公股行庫也進場阻跌，買超198億元，連九買，合計達1,745.6億元；昨公股主要買超台積電（2330）28.6億元、元大台灣50（0050）約14.7億元，以及國巨*（2327）、元大高股息（0056）等科技權值股、台股ETF。

台股近期飽受雜音襲擊，但富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國昨日重申「現階段就是參與第4季創高行情的最好買點」，建議投資人不要恐慌、不要殺低，在危機已化解下，分批布局；但也不預期行情出現V型反轉，台股將先於46,000點至48,000區間震盪。

看好支撐台股的利多有六項：第一，台股維持在多頭架構下，技術面呈現底底高，預期跌破季線以及再度打出第二隻腳的機會並不高；第二，第4季旺季來臨，歷年第4季最具漲相、企業獲利最佳、選舉旺季以及作帳旺季；第三，外資以及自營商軋空行情伺機而動；第四，美國10年期公債止穩，資金股轉債告一段落；第五，本波重災區的韓股已兩日反彈收紅；第六，聯準會釋出偏鴿派訊息，市場預期10月不會升息。

陳奕光認為，近期市場上AI雜音多，代表市場有風險意識，沒有過度樂觀問題；接下來可觀察輝達GTC大會登場、Meta等科技指標股公告財報。

不過，法人也提醒留意三點，第一，台股成交值，量縮至兆元以下將不易上攻；第二，新台幣匯率需止貶；第三，台積電ADR已經跌破半年線。

台積電尾盤在4,040張大單拉至平盤價2,420元作收，大幅收斂集中市場加權指數跌勢，昨終場跌289點 收46,822點，留下652點下影線，成交值降至8,667.1億元，總市值降至153.2兆元；而櫃買市場指數下跌6.21點 收394.05點，成交量降至2,271.1億元，總市值降至11.01兆元。

台股 國家隊 護盤

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